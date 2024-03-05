عاجل.. إيجار تكشف عن إمكانية المطالبة المالية عبر المحاكم

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تفاعلت منصة إيجار مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشان إمكانية المطالبة المالية عن طريق التقاضي والمحاكم.

جاء ذلك في رد من إيجار على سؤال مستفيد قال فيه : "في حال تأجير البيت على شخص متقاعد ، ولم يدفع الإيجار ؟ هل منصة إيجار تضمن حق مالك المنزل ؟ وماذا يترتب عليه ، وهل في حال إيقاف خدماته ، توقف حساباته البنكية ؟".



المطالبة المالية للإيجار عبر المحاكم



وأجابت منصة إيجار بقولها: "حياك الله.. في حال عدم سداد القيمة الإيجارية يمكنك تقديم مطالبة مالية عن طريق محكمة التنفيذ في حال كان العقد سند تنفيذي ".





الدفع خارج منصة إيجار:

تغيير البيانات البنكية في منصة إيجار:

وفي وقت سابق، ردت منصة إيجار على سؤال مواطن يستفسر عن مدى تأثير الدفع خارج المنصة على حالة العقد وحدوث نزاعات إيجارية بين الطرفين.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "إذا دفعت خارج منصة إيجار خوفا ًمن تأخر الفلوس على المؤجر "هل العقد ينتهى من عندكم ولا يبقى نشط".وجاء الرد من المنصة على استفساره بالقول : "حياك الله.. يترتب خلل في حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية , وإحتمالية حدوث النزاع لعدم توثيق الدفعات الإيجارية , وازدياد حالات الاحتيال العقاري.. نسعد بخدمتك".أيضا وجهت منصة إيجار تنبيها للمواطنين لمعرفة خطوات تغيير بياناتك البنكية في المنصة، لأجل ضمان وصول الدفعات الإيجارية.وكتبت المنصة في حسابها على منصة "إكس"، :"تعرف على خطوات تغيير بياناتك البنكية في منصة إيجار لضمان وصول دفعاتك الإيجارية في موعدها".وجاءت خطوات تغيير بيانات الآيبان في منصة إيجار كالآتي:1-الدخول إلى الصفحة الرئيسية.2- الدخول إلى إدارة الحساب.3- الضغط على أيقونة الدفعات وإدارة الحساب البنكي.4- تعديل رقم حساب الآيبان وحفظ المعلومات.5- إرسال رمز التحقيق على الرقم المسجل في أبشر.6- اعتماد التعديل.