عاجل.. هل يمكن للمالك إلغاء سندات القبض للمستأجر بعد إصدارها؟

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أجابت منصة إيجار على سؤال وجه لها من قبل أحد الأشخاص يسأل عن إمكانية إلغاء سندات القبض بعد إصدارها.



إلغاء سندات القبض عبر إيجار:

الدفع خارج منصة إيجار:

تغيير البيانات البنكية في منصة إيجار:

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للمنصة يقول فيه : " أصدرت سند قبض لمستأجر بالغلط.. كيف الغي سند القبض؟.وجاء الرد من المنصة بالقول : "حياك الله.. نود إفادتك لا يمكن إلغاء سندات القبض.. نسعد بخدمتك".وفي وقت سابق، ردت منصة إيجار على سؤال مواطن يستفسر عن مدى تأثير الدفع خارج المنصة على حالة العقد وحدوث نزاعات إيجارية بين الطرفين.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "إذا دفعت خارج منصة إيجار خوفا ًمن تأخر الفلوس على المؤجر "هل العقد ينتهى من عندكم ولا يبقى نشط".وجاء الرد من المنصة على استفساره بالقول : "حياك الله.. يترتب خلل في حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية , وإحتمالية حدوث النزاع لعدم توثيق الدفعات الإيجارية , وازدياد حالات الاحتيال العقاري.. نسعد بخدمتك".أيضا وجهت منصة إيجار تنبيها للمواطنين لمعرفة خطوات تغيير بياناتك البنكية في المنصة، لأجل ضمان وصول الدفعات الإيجارية.وكتبت المنصة في حسابها على منصة "إكس"، :"تعرف على خطوات تغيير بياناتك البنكية في منصة إيجار لضمان وصول دفعاتك الإيجارية في موعدها".وجاءت خطوات تغيير بيانات الآيبان في منصة إيجار كالآتي:1-الدخول إلى الصفحة الرئيسية.2- الدخول إلى إدارة الحساب.3- الضغط على أيقونة الدفعات وإدارة الحساب البنكي.4- تعديل رقم حساب الآيبان وحفظ المعلومات.5- إرسال رمز التحقيق على الرقم المسجل في أبشر.6- اعتماد التعديل.