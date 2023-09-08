الجمعة، 23 صفر 1445 ، 08 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

الجمعة 23 صفر.. مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع المناطق

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook


تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 23 صفر 1445 هجرية، الموافق 8 سبتمبر 2023م.اضافة اعلان
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:03 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:23.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:54 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:18 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 23 صفر 1445هـ كالتالي:

مواقيت الصلاة ليوم الجمعة 23 صفر 1445هـ


○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:50
المدينة – 4:47
الرياض – 4:18
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:19
المدينة – 12:20
الرياض – 11:52
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:44
المدينة – 3:48
الرياض – 3:20
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:31
المدينة – 6:34
الرياض – 6:06
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:01
المدينة – 8:04
الرياض – 7:36



اقرأ أيضا

برنامج ريف
1:59 ص الجمعة، 08 سبتمبر 2023

برنامج ريف يوضح الإجراء المتبع حال توقف الدعم ووقت الاستئناف

1691986369_هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-توفر-وظائف-شاغرة-بالرياض
12:33 ص الجمعة، 08 سبتمبر 2023

مواطن يشكو تعليق شحنة .. والزكاة والضريبة والجمارك تعلق

هيئة الملكية الفكرية
10:35 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

بالتعاون مع هدف.. "الملكية الفكرية" تعلن عن فرص تدريب وتوظيف عبر تمهير

الهيئة العامة للنقل
8:46 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

الهيئة العامة للنقل تعلن عن 22 وظيفة في عدة تخصصات

اقرأ أيضا

تجديد الهوية الوطنية ووصولها كم يستغرق من الوقت.. الأحوال المدنية توضح؟

هل وجود العمالة المنزلية يؤثر على دعم حساب المواطن؟

أمانة المنطقة الشرقية تعلن عن فرص تدريب وتوظيف

بشرى سارة.. "سكني" يُتيح 8280 قطعة أرض مجانية بمناطق المملكة

كيف تستفيد من برنامج الإسكان الميسر؟.. تعرف على الشروط والتفاصيل

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

مواقيت الصلاة 12:08 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

الثلاثاء 20 صفر.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

مواقيت الصلاة 12:23 ص الإثنين، 04 سبتمبر 2023

الإثنين 19 صفر.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

مواقيت الصلاة 11:31 م السبت، 02 سبتمبر 2023

الأحد 18 صفر.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

مواقيت الصلاة 1:54 ص الجمعة، 01 سبتمبر 2023

الجمعة 16 صفر .. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة بجميع مناطق المملكة

اقرأ أيضا

F5aaH3wWEAEyAfE
2:52 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

سارع بالتقديم.. الإعلان عن وظائف مدنية في وزارة الدفاع بهذه التخصصات

BMBu4AIFUK9lMoh9zsS3xR94TxMnTcB4kmcwZf1e-770x1232
1:28 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

" العدل" تُطلق تطبيق البورصة العقارية على متجري أبل ستور

IMG_20230305_074425
11:47 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

خدمة اليوم.. 4 خطوات لحجز المواعيد الطبية في تطبيق "صحتي"

جامعة الامام محمد
10:33 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

التقديم يبدأ اليوم.. جامعة الإمام محمد بن سعود تعلن عن وظائف شاغرة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

السيارات الحديثة تتجسس على سائقيها
10:43 ص الجمعة، 08 سبتمبر 2023

بياناتك الشخصية في خطر.. السيارات الحديثة تتجسس على سائقيها وتنقل بياناتهم

الورم الحليمي البشري 3
10:25 ص الجمعة، 08 سبتمبر 2023

"الصحة الخليجي": "الورم الحليمي البشري".. الأعراض والمضاعفات وطرق العلاج

طائرة هليكوبتر- الامارات
9:35 ص الجمعة، 08 سبتمبر 2023

"الطيران المدني" بالإمارات: سقوط طائرة عمودية في البحر والبحث جار عن طاقمها

أمطار المملكة 6
9:22 ص الجمعة، 08 سبتمبر 2023

"الأرصاد" يتوقع هطول أمطار وسيول ورياح متربة على جازان ومكة و7 مناطق

Screenshot_2023-09-08-02-12-38-47_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
2:16 ص الجمعة، 08 سبتمبر 2023

توقعات بانخفاض درجات الحرارة.. "الزعاق" يكشف التفاصيل

7ع 895 5
3:23 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

بتوجيهات القيادة.. المملكة تُحقق الهدف العالمي بخفض وفيات حوادث الطرق