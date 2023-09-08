الجمعة 23 صفر.. مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع المناطق

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 23 صفر 1445 هجرية، الموافق 8 سبتمبر 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:03 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:23.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:54 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:18 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 23 صفر 1445هـ كالتالي:
مواقيت
الصلاة ليوم الجمعة 23 صفر
1445هـ
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:50
المدينة – 4:47
الرياض – 4:18
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:19
المدينة – 12:20
الرياض – 11:52
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:44
المدينة – 3:48
الرياض – 3:20
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:31
المدينة – 6:34
الرياض – 6:06
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:01
المدينة – 8:04
الرياض – 7:36