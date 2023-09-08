الجمعة 23 صفر.. مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع المناطق

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 23 صفر 1445 هجرية، الموافق 8 سبتمبر 2023م. اضافة اعلان

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:03 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:23.

وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:54 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:18 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 23 صفر 1445هـ كالتالي:





مواقيت الصلاة ليوم الجمعة 23 صفر 1445هـ



○ موعد أذان الفجرمكة – 4:50المدينة – 4:47الرياض – 4:18○ موعد أذان الظهرمكة – 12:19المدينة – 12:20الرياض – 11:52○ موعد أذان العصرمكة – 3:44المدينة – 3:48الرياض – 3:20○ موعد أذان المغربمكة – 6:31المدينة – 6:34الرياض – 6:06○ موعد أذان العشاءمكة – 8:01المدينة – 8:04الرياض – 7:36