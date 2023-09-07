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هل وجود العمالة المنزلية يؤثر على دعم حساب المواطن؟

حساب المواطن
حساب المواطن
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أجاب حساب خدمة المستفيدين عن استفسار بشأن مدى تأثير العامل المنزلي في استحقاق حساب المواطن.

تأثير العمالة على حساب المواطن:اضافة اعلان


وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. هل العامل المنزلي يؤثر في استحقاق حساب المواطن؟".

وجاء الرد : " وعليكم السلام ، وجود العمالة لا يؤثر على دعم حساب المواطن ، حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم".

خصم مفاجيء من حساب المواطن:


وكان أحد المواطنين أيضا قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" راتب نقص ١٠٠٠ ريال بسبب قرض من بنك التنمية هل أعدل الدخل في البيانات بحسابي؟".

وجاء الرد :" لا يتم النظر للقروض والللتزامات المالية، ويجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمناً جميع البدلات والعلاوات..  نسعد بخدمتك".

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