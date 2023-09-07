هل وجود العمالة المنزلية يؤثر على دعم حساب المواطن؟

تأثير العمالة على حساب المواطن: اضافة اعلان



خصم مفاجيء من حساب المواطن:



أجاب حساب خدمة المستفيدين عن استفسار بشأن مدى تأثير العامل المنزلي في استحقاق حساب المواطن.وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. هل العامل المنزلي يؤثر في استحقاق حساب المواطن؟".وجاء الرد : " وعليكم السلام ، وجود العمالة لا يؤثر على دعم حساب المواطن ، حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم".وكان أحد المواطنين أيضا قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" راتب نقص ١٠٠٠ ريال بسبب قرض من بنك التنمية هل أعدل الدخل في البيانات بحسابي؟".وجاء الرد :" لا يتم النظر للقروض والللتزامات المالية، ويجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمناً جميع البدلات والعلاوات.. نسعد بخدمتك".