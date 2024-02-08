شهادة معتمدة.. الجامعة الإلكترونية تعلن دورة عن بعد في الاقتصاد المعرفي

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أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية، عن فتح باب التسجيل في دورة "الاقتصاد المعرفي"، وتقام مجانًا "عن بُعد" لكافة فئات المجتمع، مع شهادة معتمدة من الجامعة على النحو التالي:





موعد إقامة دورة الاقتصاد المعرفي



محاور الدورة



ملاحظات



طريقة التسجيل

