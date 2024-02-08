شهادة معتمدة.. الجامعة الإلكترونية تعلن دورة عن بعد في الاقتصاد المعرفي

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أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية، عن فتح باب التسجيل في دورة "الاقتصاد المعرفي"، وتقام مجانًا "عن بُعد" لكافة فئات المجتمع، مع شهادة معتمدة من الجامعة على النحو التالي:
موعد
إقامة دورة الاقتصاد المعرفيتقام
الدورة "عن بُعد" عبر منصة بلاك بورد اليوم الخميس 1445/7/27هـ "الموافق
2024/2/8م" من الساعة 10 صباحًا وحتى
الساعة 12 ظهرًا.
محاور
الدورة-
مفهوم الاقتصاد المعرفي.
- أهمية وأركان وخصائص الاقتصاد المعرفي.
- المتطلبات الجوهرية لبناء اقتصاد مبنى على المعرفة.
- مشروع التطوير التربوي نحو الاقتصاد المعرفي الرقمي.
ملاحظات-
شهادة معتمدة مجانًا.
- الدعوة عامة للجميع.
- تقدم افتراضيًا عبر (Blackboard)