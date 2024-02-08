الخميس، 27 رجب 1445 ، 08 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

شهادة معتمدة.. الجامعة الإلكترونية تعلن دورة عن بعد في الاقتصاد المعرفي

الجامعة السعودية الإلكترونية
الجامعة السعودية الإلكترونية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية، عن فتح باب التسجيل في دورة "الاقتصاد المعرفي"، وتقام مجانًا "عن بُعد" لكافة فئات المجتمع، مع شهادة معتمدة من الجامعة على النحو التالي:

اضافة اعلان

موعد إقامة دورة الاقتصاد المعرفي

تقام الدورة "عن بُعد" عبر منصة بلاك بورد اليوم الخميس 1445/7/27هـ "الموافق 2024/2/8م"  من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا.

محاور الدورة

- مفهوم الاقتصاد المعرفي.
- أهمية وأركان وخصائص الاقتصاد المعرفي.
- المتطلبات الجوهرية لبناء اقتصاد مبنى على المعرفة.
- مشروع التطوير التربوي نحو الاقتصاد المعرفي الرقمي.

ملاحظات

- شهادة معتمدة مجانًا.
- الدعوة عامة للجميع.
- تقدم افتراضيًا عبر (Blackboard)

طريقة التسجيل

التسجيل والحضور عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا).

اقرأ أيضا

عاجل.. هل يجب الإفصاح عن الدخل التقاعدي للحصول على دعم حساب المواطن؟

شركة تمور المملكة تعلن عن وظائف شاغرة

وزارة الاتصالات تخطط لإيصال الخدمات الرقمية لجميع الأفراد والمنازل والمنشآت

عاجل.. هل التقاعد الآن يحسب العمر بالهجري أم الميلادي؟.. التأمينات تحسم الجدل

مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تعلن عن وظائف تعليمية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

هدف 2:25 م الأربعاء، 24 يناير 2024

شهادة معتمدة.. "هدف" يطرح دورة مجانية معتمدة عن بُعد في مجال خدمة العملاء

منشآت 12:58 م الأربعاء، 24 يناير 2024

"منشآت" تطرح دورة تدريبية مجانية عن بُعد في الأمن السيبراني

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التدريب التقني 9:50 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

حتى الغد.. الإعلان عن 15 دورة مجانية مع مكافأة شهرية وشهادة معتمدة

تنزيل 3:00 م الخميس، 18 يناير 2024

دورة تأهيلية مجانية في الصناعات التحويلية لمدة شهر مع شهادة معتمدة