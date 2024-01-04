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عاجل.. "قوى": عقد العمل يجدد تلقائيا بنسخته الأولى إلا في هذه الحالة

منصة قوى
منصة "قوى"
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أكدت منصة "قوى" على أن عقد العمل يجدد تلقائيا و يبقى ساري بنفس نسخته، وفي حال الرغبة في التعديل يتم من قبل صاحب العمل.اضافة اعلان

تعديل عقد العمل لا يعد ساريا إلا بموافقة الموظف

وقالت المنصة أن العقد لا يعتبر ساريا إلا بعد موافقة الموظف على النسخة المعدلة، وبعدها يصبح السابق ملغي آليا.
جاء ذلك على الصفحة الرسمية للمنصة في "إكس" ردا على استفسار مواطن جاء فيه: "تم تحديث راتبي واقترب موعد تجديد العقد التلقائي.

تعديل الراتب بعد الزيادات في عقد العمل

وتساءل: فهل العقد الجديد يكون الراتب فيه محدث على آخر راتب بعد الزيادات، ومذكور فيه آخر أجر تم استلامه أم يكون على الأجر الأول في بداية العمل؟

توثيق عقود الموظفين إلزامي لجميع المنشآت

ويعتبر توثيق عقود التوظيف إلزامياً ابتداءً من تاريخ بدء العمل للموظف، ويجب أن توثق عقود الموظفين السعوديين وغير السعوديين عبر منصة قوى.

كيف يتم توثيق عقود الموظفين؟

ويتم توثيق واعتماد كافة العقود التي يتم إنشاؤها عبر منصة قوى من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد موافقة الموظف عليها.
وتقدم الشركة لطلب توثيق العقد، ويتم إرساله إلى الموظف عبر منصة قوى، ويمكن له الموافقة أو الرفض أو اقتراح تعديل العقد عبر حسابه الشخصي في المنصة. بعد موافقة كلا الطرفين على العقد، يتم توثيقه.

المدة الزمنية لتوثيق العقد؟

وتعتمد المدة الزمنية لتوثيق العقد على المدة الزمنية التي يستغرقها الموظف للموافقة، ويُلغى العقد بشكل تلقائي إذا لم يوافق الموظف عليه بعد مرور مدة لا تتجاوز 10 أيام.

هل يمكن تعديل العقد الموثق؟

وبإمكان صاحب العمل تعديل العقد الموثق بحالة (الاعتماد) و(النشاط)، وإرساله للموظف للموافقة أو الرفض، وفي حال رفض الموظف تعديلات صاحب العمل، يبقى العقد الموثق بنسخته الأخيرة صالحاً.

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