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صحيفة تواصل الالكترونية

في مجال النماذج اللغوية الكبيرة

سدايا تفتح التسجيل في المرحلة الرابعة من "معسكرات LLM" لتدريب 240 مواطنًا ومواطنة

سدايا
سدايا
أ أ
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 أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" ممثلة بأكاديميتها اليوم، عن فتح باب التسجيل في المرحلة الرابعة من "معسكرات LLM" ابتداءً من اليوم وحتى 20 أبريل 2024 الجاري؛ بهدف تدريب 240 مواطنًا ومواطنة من الكوادر الوطنية في التخصصات التقنية في مجال النماذج اللغوية الكبيرة.اضافة اعلان

بداية المرحلة الرابعة من البرنامج

ويبدأ التدريب في المرحلة الرابعة في 28 أبريل 2024م افتراضياً ويستمر لمدة 4 أسابيع، يتعرف خلالها المتدربون على عدد من الموضوعات منها: الشبكات العصبية، والتعلم العميق، وتقنيات التحسين لنماذج اللغة، مع استعراض أشهر النماذج اللغوية الكبيرة.
 ويشترط للالتحاق بالمعسكرات أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وملمّاً بلغة برمجة البايثون ولديه معرفة بالإحصاء والرياضيات، بالإضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية.

 بناء القدرات الوطنية

 ودعت أكاديمية سدايا الراغبين بالالتحاق بهذه المعسكرات إلى زيارة الرابط التالي: "اضغط هنا"، ويأتي إطلاق هذه المعسكرات في إطار جهود "سدايا" الرامية إلى بناء القدرات الوطنية في الذكاء الاصطناعي بما يسهم بالارتقاء بالمملكة إلى مصاف الدول الرائدة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، وتقوم سدايا بهذا الدور بوصفها المرجع الوطني للبيانات، والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة.

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