سدايا تفتح التسجيل في المرحلة الرابعة من "معسكرات LLM" لتدريب 240 مواطنًا ومواطنة

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" ممثلة بأكاديميتها اليوم، عن فتح باب التسجيل في المرحلة الرابعة من "معسكرات LLM" ابتداءً من اليوم وحتى 20 أبريل 2024 الجاري؛ بهدف تدريب 240 مواطنًا ومواطنة من الكوادر الوطنية في التخصصات التقنية في مجال النماذج اللغوية الكبيرة.
بداية المرحلة الرابعة من البرنامجويبدأ التدريب في المرحلة الرابعة في 28 أبريل 2024م افتراضياً ويستمر لمدة 4 أسابيع، يتعرف خلالها المتدربون على عدد من الموضوعات منها: الشبكات العصبية، والتعلم العميق، وتقنيات التحسين لنماذج اللغة، مع استعراض أشهر النماذج اللغوية الكبيرة.
ويشترط للالتحاق بالمعسكرات أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وملمّاً بلغة برمجة البايثون ولديه معرفة بالإحصاء والرياضيات، بالإضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية.