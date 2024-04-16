سدايا تفتح التسجيل في المرحلة الرابعة من "معسكرات LLM" لتدريب 240 مواطنًا ومواطنة

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" ممثلة بأكاديميتها اليوم، عن فتح باب التسجيل في المرحلة الرابعة من "معسكرات LLM" ابتداءً من اليوم وحتى 20 أبريل 2024 الجاري؛ بهدف تدريب 240 مواطنًا ومواطنة من الكوادر الوطنية في التخصصات التقنية في مجال النماذج اللغوية الكبيرة.



بداية المرحلة الرابعة من البرنامج



بناء القدرات الوطنية

