الخميس، 25 ربيع الثاني 1445 ، 09 نوفمبر 2023

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سارع بالتقديم.. هيئة الزكاة توفر وظائف بعدة تخصصات للعمل بالرياض

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وظائف بهيئة الزكاة
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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن توفير وظائف في التخصصات الإدارية والهندسية والتقنية بالرياض، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

الوظائف

1- أخصائي الرقابة المالية وإعداد التقارير:
- خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.
- درجة البكالوريوس أو الماجستير في المالية أو ما يعادلها.
2- أخصائي رئيس في خصوصية البيانات وحمايتها:
- درجة البكالوريوس أو الماجستير في علوم البيانات أو علوم الحاسب أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
3- أخصائي مراقبة العمليات:
- درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية أو ما يعادلها.
4- أخصائي الاختبار وقبول المستخدم:
- خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.
- درجة البكالوريوس أو الماجستير في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
5- مشرف تجربة العملاء:
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
- درجة البكالوريوس أو الماجستير في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

 

طريقة التقديم

- لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي والتقديم من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).


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