سارع بالتقديم.. هيئة الزكاة توفر وظائف بعدة تخصصات للعمل بالرياض

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن توفير وظائف في التخصصات الإدارية والهندسية والتقنية بالرياض، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه. اضافة اعلان





الوظائف



1- أخصائي الرقابة المالية وإعداد التقارير:- خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.- درجة البكالوريوس أو الماجستير في المالية أو ما يعادلها.2- أخصائي رئيس في خصوصية البيانات وحمايتها:- درجة البكالوريوس أو الماجستير في علوم البيانات أو علوم الحاسب أو ما يعادلها.- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.3- أخصائي مراقبة العمليات:- درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية أو ما يعادلها.4- أخصائي الاختبار وقبول المستخدم:- خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.- درجة البكالوريوس أو الماجستير في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.5- مشرف تجربة العملاء:- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.- درجة البكالوريوس أو الماجستير في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

طريقة التقديم

