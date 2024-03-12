سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لهؤلاء الخريجين

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن طرح 14 وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:
وظائف
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 1 -
مدير إدارة البيانات.
المسميات
الوظيفية
2 - أخصائي إدارة الجودة.
3 - أخصائي تجربة العملاء.
4 - مشرف الزكاة والضرائب.
5 - مدير التقارير الاقتصادية.
6 - مشرف التعريفات والقيود.
7 - مشرف الصحة والسلامة.
8 - أخصائي قيادة تطوير الخدمات.
9 - أخصائي أول الدعاوي القضائية.
10 - أخصائي المراجعة والاعتراضات.
11 - خبير رئيسي في الصحة والسلامة.
12 - أخصائي رئيس لإدارة المخاطر المؤسسية.
13 - أخصائي رئيس في تحليل أعمال تقنية المعلومات.
14 - مشرف عمليات التجارة الحرة والتجارة الإلكترونية.
التخصصات
المطلوبة-
القانون
- الرسم
- القانون
- الهندسة
- التسويق
- الاقتصاد
- المحاسبة
- الاتصالات
- الرياضيات
- الاحصائيات
- إدارة الأعمال
- الإدارة العامة
- إدارة المخاطر
- تحليل البيانات
- علوم البيانات
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- الصحة والسلامة
- الموارد البشرية
- تصميم الجرافيك
- الهندسة الصناعية
- إدارة العلاقات العامة
- أو ما يعادلهم.