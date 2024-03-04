شركة السيف الأمنية تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض

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أعلنت شركة السيف الأمنية (شركة مملوكة لصندوق الاستثمارات) عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مقرها الرئيسي بالرياض على النحو التالي:





المسميات الوظيفية في شركة السيف:





التخصصات:

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طريقة التقديم:

