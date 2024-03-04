شركة السيف الأمنية تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض

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أعلنت شركة السيف الأمنية (شركة مملوكة لصندوق
الاستثمارات) عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في
مقرها الرئيسي بالرياض على النحو التالي:
المسميات الوظيفية في شركة السيف:
- موظف عمليات الموارد البشرية
- مدير العطاءات
- مدير حساب
- مساعد تنفيذي
- مدير دعم العمليات
- أخصائي أوول العقود
- أخصائي إدارة علاقات الموردين
- موظف المحاسبة
- مدير العقود
- موظف المشتريات
- متخصص المشتريات
- محاسب المشروع
- موظف محاسب المشروع
التخصصات:
- إدارة الأعمال
- الموارد البشرية
- الإدارة العامة
- المالية
- التسويق
- القانون
- المحاسبة
- إدارة سلالسل التوريد
- الخدمات اللوجستية
- أو مايعادلهم
نبذة عن الشركة:
هي شركة خدمات الأمن الوطني المنشأة حديثًا (مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة)، بهدف تطوير وتنمية قطاع الحراسات والخدمات الأمنية الخاصة في المملكة العربية السعودية. وتعمل الشركة في قطاعات رئيسية مختلفة مثل: المدن الذكية، والمطارات والموانئ، والجهات الحكومية، والمناطق السكنية، والمؤسسات التجارية، والملاعب الرياضية، والفعاليات الجماهيرية.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا