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شركة السيف الأمنية تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض

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شركة السيف
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أعلنت شركة السيف الأمنية (شركة مملوكة لصندوق الاستثمارات) عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مقرها الرئيسي بالرياض على النحو التالي:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية في شركة السيف:


- موظف عمليات الموارد البشرية

- مدير العطاءات

- مدير حساب

- مساعد تنفيذي

- مدير دعم العمليات

- أخصائي أوول العقود

- أخصائي إدارة علاقات الموردين

- موظف المحاسبة

- مدير العقود

- موظف المشتريات

- متخصص المشتريات

- محاسب المشروع

- موظف محاسب المشروع


التخصصات:




- إدارة الأعمال           

- الموارد البشرية  

- الإدارة العامة

- المالية

- التسويق

- القانون   

- المحاسبة

- إدارة سلالسل التوريد   

- الخدمات اللوجستية     

- أو مايعادلهم

نبذة عن الشركة:


هي شركة خدمات الأمن الوطني المنشأة حديثًا (مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة)، بهدف تطوير وتنمية قطاع الحراسات والخدمات الأمنية الخاصة في المملكة العربية السعودية. وتعمل الشركة في قطاعات رئيسية مختلفة مثل: المدن الذكية، والمطارات والموانئ، والجهات الحكومية، والمناطق السكنية، والمؤسسات التجارية، والملاعب الرياضية، والفعاليات الجماهيرية.

طريقة التقديم:



التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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