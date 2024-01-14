رابط التقديم.. غرفة الرياض تطرح وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة فأعلى

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أعلنت
الغرفة التجارية الصناعية بالرياض "غرفة الرياض"، عن توفر وظائف متنوعة
للعمل بالقطاع الخاص بمدينة الرياض.
غرفة
الرياض تطرح وظائف شاغرة لحملة الثانويةوأوضحت
أن الوظائف متاحة لحملة مختلف المؤهلات "الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس"،
تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة، بالمسميات والشروط التالية:
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1 – محاسب.
2 - مساعد مدير.
3 - مساعد مبيعات.
4 - أخصائي مشتريات.
5 - سكرتير مدير عام.
6 - مسؤول خدمة عملاء.
7 - أخصائية موارد بشرية.
شروط
وظائف غرفة الرياض لحملة الثانوية - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- توفر المهارات المطلوبة لكل وظيفة.
- حاصل على شهادة "الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس" حسب متطلبات كل وظيفة.