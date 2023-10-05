سارع بالتقديم.. الإعلان عن 1560وظيفة في كافة التخصصات

أعلنت شركة مراكز الاتصال "إحدى شركات مجموعة الاتصالات"
عن طرح 1560وظيفة للرجال والنساء بمسمى "ممثل خدمة العملاء - كول سنتر".
وأوضحت أن الوظائف متاحة للعمل في منصات التواصل ومركز الاتصال بمدينة الرياض، ولحملة الثانوية العامة فأعلى برواتب تصل إلى (5,500) شهرياً مع مكافأة إضافية (1,500) خلال الثلاثة أشهر الأولى، على النحو التالي:
- ممثل خدمات العملاء
- العدد المطلوب "1650 موظف"
* الشروط:- لا يشترط الخبرة.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- مهارات تواصل عالية مع سلامة النطق والكلام.
- العمل بنظام الشفتات "8 ساعات يومياً بمناوبات متغيرة".
- حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى "الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس".
* الرواتب:
- راتب "4,000" لمتحدثي العربية فقط.
- راتب "5,000" لمتحدثي اللغة الإنجليزية بمستوى متوسط.
- راتب "5,500" لمتحدثي اللغة الإنجليزية بطلاقة "يستحق الموظف مكافأة إضافية 1,500 خلال الثلاثة أشهر الأولى".
* المزايا:
- مكافآت مالية شهرية حسب الأداء.
- التامين الطبي للأفرد والزوج\ة والأبناء.
- إجازة يومين في الأسبوع متحركة كل أسبوعين.
- حوافز مادية شهرية حسب الأهداف لكل مشروع تطبق الشروط.
- خصم 50% على الفاتورة 3 جوالات مفوتر وهاتف ارضي انترنت.
- خصومات شهرية على المشتريات والماركات والفنادق المتعاقدة.
- الراتب الشهري يحدد حسب كل مشروع وحسب مستوى اللغة الإنجليزية
- الدخول في المسابقات الوظيفية الداخلية "الترقيات" بعد إكمال الموظف أكثر من 6 أشهر تطبق الشروط .