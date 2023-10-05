سارع بالتقديم.. الإعلان عن 1560وظيفة في كافة التخصصات

أ أ

أعلنت شركة مراكز الاتصال "إحدى شركات مجموعة الاتصالات" عن طرح 1560وظيفة للرجال والنساء بمسمى "ممثل خدمة العملاء - كول سنتر". اضافة اعلان

وأوضحت أن الوظائف متاحة للعمل في منصات التواصل ومركز الاتصال بمدينة الرياض، ولحملة الثانوية العامة فأعلى برواتب تصل إلى (5,500) شهرياً مع مكافأة إضافية (1,500) خلال الثلاثة أشهر الأولى، على النحو التالي:

- ممثل خدمات العملاء

- العدد المطلوب "1650 موظف"





* الشروط:



* الرواتب:



* المزايا:



* طريقة التقديم:

