راتب وتأمين وسكن.. "الخطوط الجوية" تطرح وظائف شاغرة للخريجين

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أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عن طرح عدد من الوظائف بالتخصصات "الإدارية، التقنية، الهندسية" في مقرها الرئيسي بمدينة جدة لحملة البكالوريوس على النحو التالي: اضافة اعلان

1- عالم بيانات.

2- مدير مشروع ساب.

3- أخصائي الخبرة الرقمية.

4- أخصائي أول الأداء والمكافآت.

5- مدير نظام معلومات الموارد البشرية.





* التخصصات المطلوبة:



* المميزات:



* طريقة التقديم:

