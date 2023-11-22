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راتب وتأمين وسكن.. "الخطوط الجوية" تطرح وظائف شاغرة للخريجين

الخطوط السعودية
الخطوط الجوية
أ أ
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أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عن طرح عدد من الوظائف بالتخصصات "الإدارية، التقنية، الهندسية" في مقرها الرئيسي بمدينة جدة لحملة البكالوريوس على النحو التالي:اضافة اعلان
1- عالم بيانات.
2- مدير مشروع ساب.
3- أخصائي الخبرة الرقمية.
4- أخصائي أول الأداء والمكافآت.
5- مدير نظام معلومات الموارد البشرية.

* التخصصات المطلوبة:

- التسويق
- المالية
- الإحصاء
- الرياضيات
- علم البيانات
- الإدارة العامة
- إدارة الأعمال
- تقنية المعلومات
- نظم المعلومات
- هندسة الحاسب
- علوم الحاسب
- الموارد البشرية
- الهندسة الصناعية
- العلوم الاكتوارية
- الذكاء الاصطناعي
- نظم المعلومات الإدارية
- أو ما يعادلهم

* المميزات:

- راتب شهري تنافسي.
- بدل نقل (وفقاً لسياسة الشركة).
- بدل سكن (وفقاً لسياسة الشركة).
- تأمين طبي للموظفين وعائلاتهم والمعالين (وفقاً لسياسة الشركة).
- قسائم سفر للموظفين وعائلاتهم والمعالين (وفقاً لسياسة الشركة).

* طريقة التقديم:

 التقديم متاح حالياً عن طريق هذا الرابط، (اضغط هنا).

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