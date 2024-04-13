عاجل.. راتب 8000 ريال.. "STC" تطرح وظائف للخريجين في كافة التخصصات

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كشفت
شركة مراكز الاتصال "إحدى شركات مجموعة الاتصالات" استمرار التقديم لشغل
وظائف "ممثل خدمة العملاء - كول سنتر".
"STC" تطرح وظائف للخريجين في كافة التخصصاتوأوضحت
أن الوظائف متاحة للعمل في منصات التواصل ومركز الاتصال في كل من "الرياض,
المدينة المنورة, القصيم"، لحملة الثانوية العامة فأعلى على النحو التالي:
1 - ممثل خدمات العملاء – بالقصيم
2 - ممثل خدمات العملاء - بالمدينة المنورة
3 - ممثل خدمات العملاء - شؤون السياحة العامة - بالرياض
الشروط-
لا يشترط الخبرة.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- مهارات تواصل عالية مع سلامة النطق والكلام.
- العمل للرجال بنظام الورديات 8 ساعات يومياً بمناوبات متغيرة "24 ساعة".
- حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى "الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس".
المزايا-
مكافآت مالية شهرية حسب الأداء.
- التأمين الطبي للأفراد والزوج\ة والأبناء.
- إجازة يومين في الأسبوع متحركة كل أسبوعين.
- العمل شفتات، الشباب، "8 ساعات خلال الـ 24 ساعة".
- حوافز مادية شهرية حسب الأهداف لكل مشروع (تطبق الشروط).
- خصم 50% على الفاتورة 3 جوالات مفوتر وهاتف أرضي إنترنت.
- خصومات شهرية على المشتريات والماركات والفنادق المتعاقدة.
- راتب شهري يبدأ من 4000 - 8000 فأعلى "يحدد حسب كل مشروع".
- الدخول في المسابقات الوظيفية الداخلية "الترقيات" بعد اكمال الموظف أكثر من 6 أشهر (تطبق الشروط).