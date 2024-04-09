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مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث يعلن عن وظائف إدارية وتقنية وهندسية

ا
أرشيفية
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أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية بالرياض عن توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية (منها وظائف لاتتطلب خبرة) لحملة البكالوريوس فأعلى في مدينة الرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:اضافة اعلان

- مدير وحدة الهوية المؤسسية

- خبير أنظمة الرادار

- وظائف تقنية وهندسية - (عدد 20)

التخصصات المطلوبة:

- دارة المشاريع

- التصميم الجرافيكي

- نظم المعلومات

- إلكترونيات

- إتصالات

- هندسة كهربائية

- هندسة كهربائية

- هندسة تحكم

- هندسة ميكانيكية

- هندسة الحاسب

- علوم الحاسب

- هندسة الأنظمة

- هندسة صناعية

- أو مايعادلهم


المؤهلات المطلوبة:




- البكالوريوس
- الماجستير

نبذة عن المركز:

تم تأسيس مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية في عام 2016م، وهو مركز يهدف إلى تعزيز ودعم توجهات السعودية الدفاعية والأمنية من خلال إجراء وتطوير البحوث النوعية والتقنية المرتبطة بالمجالات الدفاعية والأمنية والاستراتيجية، وإنشاء معامل متقدمة، وتطوير الابتكارات التقنية للمنتجات ذات الصلة بالدفاع والأمن.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي:اضغط هنا

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