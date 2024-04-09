مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث يعلن عن وظائف إدارية وتقنية وهندسية

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أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية بالرياض عن توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية (منها وظائف لاتتطلب خبرة) لحملة البكالوريوس فأعلى في مدينة الرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:



- مدير وحدة الهوية المؤسسية



- خبير أنظمة الرادار



- وظائف تقنية وهندسية - (عدد 20)



التخصصات المطلوبة:



- دارة المشاريع



- التصميم الجرافيكي



- نظم المعلومات



- إلكترونيات



- إتصالات



- هندسة كهربائية



- هندسة كهربائية



- هندسة تحكم



- هندسة ميكانيكية



- هندسة الحاسب



- علوم الحاسب



- هندسة الأنظمة



- هندسة صناعية



- أو مايعادلهم





المؤهلات المطلوبة:

نبذة عن المركز:

