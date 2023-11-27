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الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة بمركز الأمير سلطان للدراسات

وظائف-إدارية-وتقنية-وهندسية-في-مركز-الأمير-سلطان-للدراسات-والبحوث-الدفاعية
مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية
أ أ
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أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة للمواطنين، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية

مساعد أمين المكتبة.

الوظائف المطلوبة

مهندس كام.
فني كهربائي.
مهندس المشتريات.
مهندس برمجيات كبير.
مهندس الأجهزة المدمجة.
مهندس اتصالات داتا لينك.
كبير مهندسي تكامل واختبار إلكترونيات الطيران.
والمزيد...

طريقة التقديم

أوضح المركز أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم - (اضغط هنا).

عن المركز

 يهدف المركز إلى تعزيز ودعم توجهات المملكة الدفاعية والأمنية من خلال إجراء وتطوير البحوث النوعية والتقنية المرتبطة بالمجالات الدفاعية والأمنية والإستراتيجية، وفقًا للخطط والإستراتيجيات التي تضعها الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

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