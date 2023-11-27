الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة بمركز الأمير سلطان للدراسات

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أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة للمواطنين، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية: اضافة اعلان





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