الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة بمركز الأمير سلطان للدراسات

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أعلن مركز
الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر
وظائف شاغرة للمواطنين، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل
التالية:
المسميات الوظيفيةمساعد أمين المكتبة.
الوظائف المطلوبةمهندس كام.
فني كهربائي.
مهندس المشتريات.
مهندس برمجيات كبير.
مهندس الأجهزة المدمجة.
مهندس اتصالات داتا لينك.
كبير مهندسي تكامل واختبار إلكترونيات الطيران.
والمزيد...
طريقة التقديمأوضح المركز أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني
للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على
الرابط التالي:
رابط التقديم - (اضغط هنا).