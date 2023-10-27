خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي

أ أ

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خطوات الاعتراض على عدم الأهلية للضمان الاجتماعي المطور.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس"، خطوات الاعتراض على النحو التالي: اضافة اعلان

- "الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا).

- برامج الدعم الخاصة بي.

- برنامج الضمان الاجتماعي.

- الأهلية والاستحقاق.

- استعراض تفاصيل دورة الأهلية.

- تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض.

- تسليم الاعتراض.



يمكنك تقديم إعتراض عبر المنصة الإلكترونية :

-برامج الدعم الخاصة بي

-برنامج الضمان الاجتماعي

-الأهلية والاستحقاق

-استعراض تفاصيل دورة الأهلية

-تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض

-تسليم الاعتراض



،، شاكرين لك أهلا بك ،مهنديمكنك تقديم إعتراض عبر المنصة الإلكترونية : https://t.co/bIA7O1ot8U -برامج الدعم الخاصة بي-برنامج الضمان الاجتماعي-الأهلية والاستحقاق-استعراض تفاصيل دورة الأهلية-تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض-تسليم الاعتراض،، شاكرين لك October 27, 2023

خطوات الاستعلام عن الأهلية



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



معاش الضمان الاجتماعي



موعد تطبيق قرار الزيادة

