رابط التقديم.. مشروع حكومي يعلن عن حاجته لموظفين

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أعلنت شركة القدية للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات.
وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية في العاصمة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
مدير - حلول المشتريات SAP.
مدير أول - تطبيقات SAP.
مساعد أول - اكتساب المواهب.
مساعد أول - المشتريات.
مدير - تطوير الأعمال والشراكة في مجال رياضة السيارات.
مساعد أول للتخطيط المالي والتجاري - رياضة السيارات.
مساعد أول - إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات.
مساعد - خدمات الموارد البشرية.
مساعد أول – استراتيجية رياضة السيارات.
مساعد مدير - شريك أعمال الموارد البشرية.
والمزيد ...
عن القدية:
القِدّيَّة مشروع ترفيهي رياضي ثقافي سعودي أعلن عن فكرته ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- عام 2017م كوجهة ترفيهية واجتماعية نوعية، ووضع حجر الأساس للمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- عام 2018م.
طريقة التقديم:
أوضحت القدية للاستثمار، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم - (اضغط هنا).