رابط التقديم.. مشروع حكومي يعلن عن حاجته لموظفين

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أعلنت شركة القدية للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات. اضافة اعلان

وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية في العاصمة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:





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