شهادة معتمدة.. "ريادة" يُعلن إقامة دورة بمسمى إدارة الجودة

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أعلن معهد ريادة الأعمال الوطني (ريادة) عن إقامة دورة تدريبية مجانية (عن بُعد) للرجال والنساء عبر منصة زووم بعنوان (إدارة الجودة) من كافة فئات المجتمع على النحو التالي: اضافة اعلان



مسمى الدورة:

مكان الدورة:

ملاحظة هامة:



طريقة التقديم:



- إدارة الجودةموعد الدورة:- يوم الثلاثاء 1445/3/11هـ والموافق 2023/9/26 م (من الساعة 4:30 مساء).ً)عن بُعد" وعبرمنصة زووم."- سوف يتم ارسال رابط القاعة الافتراضية للمسجلين عبر الجوال برسالة نصية قبل الدورة بنصف ساعة.بدأ التقديم اليوم الأحد: 1445/3/9هـ (الموافق 2023/9/24م) من خلال هذا الرابط ( اضغط هنا).