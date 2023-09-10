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رابط التقديم.. معهد ريادة يُعلن دورة مجانية "عن بُعد" في مهارات خدمة العملاء

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معهد ريادة الأعمال الوطني "ريادة"
أ أ
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أعلن معهد ريادة الأعمال الوطني "ريادة" عن إقامة دورة تدريبية مجانية "عن بُعد" للرجال والنساء عبر منصة زووم بعنوان "مهارات خدمة العملاء" من كافة فئات المجتمع على النحو التالي:اضافة اعلان

مسمى الدورة

- مهارات خدمة العملاء

موعد الدورة

- يوم الثلاثاء 1445/2/27هـ والموافق 2023/9/12 م "من الساعة 4:30 مساءً".

مكان الدورة

- عن بُعد "منصة زووم".

ملاحظة مهمة

- سوف يتم إرسال رابط القاعة الافتراضية للمسجلين عبر الجوال برسالة نصية قبل الدورة بنصف ساعة.

طريقة التقديم

بدأ التقديم اليوم الأحد: 1445/2/25هـ (الموافق 2023/9/10م) من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

نبذة عن المعهد

ويعتبر معهد ريادة الأعمال الوطني تنظيم وطني مؤسسي غير ربحي تم تأسيسه بمبادرة من وزارة الطاقة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

مساعدة الراغبين في ممارسة العمل الحر

وهو معهد مختص في مساعدة الراغبين في ممارسة العمل الحر وأصحاب المشاريع الصغيرة الناشئة من الرجال والنساء وذلك من خلال التدريب والتأهيل.

تسهيل الإجراءات الحكومية

كما يقدم الاستشارات والإرشاد واحتضان المشاريع والمساعدة في الحصول على التمويل وتسهيل الإجراءات الحكومية وذلك بواسطة نخبة مختصة وطنية في مجال ريادة الأعمال وبأحدث الأساليب والتقنيات.


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