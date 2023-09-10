رابط التقديم.. معهد ريادة يُعلن دورة مجانية "عن بُعد" في مهارات خدمة العملاء

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أعلن معهد ريادة الأعمال الوطني "ريادة" عن إقامة دورة تدريبية مجانية "عن بُعد" للرجال والنساء عبر منصة زووم بعنوان "مهارات خدمة العملاء" من كافة فئات المجتمع على النحو التالي: اضافة اعلان





مسمى الدورة



موعد الدورة



مكان الدورة



ملاحظة مهمة



طريقة التقديم



نبذة عن المعهد



مساعدة الراغبين في ممارسة العمل الحر



تسهيل الإجراءات الحكومية

