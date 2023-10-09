معهد الإدارة العامة يعلن عن توفر وظائف تعليمية شاغرة

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أعلن معهد الإدارة العامة عن توفر وظائف تعليمية شاغرة للعمل كأعضاء هيئة التدريب (مساعد مدرب / مدرب) للسعوديين بالمركز الرئيس والفروع والتي يرغب المعهد بشغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة عن طريق التعاقد، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم التالية: اضافة اعلان



المسمى الوظيفي:



وظائف المدربين (حملة الماجستير):



التخصصات المطلوبة (العلوم المالية، إدارة المخاطر، المالية، الموارد البشرية، الإدارة العامة، المالية العامة، السلوك التنظيمي).

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن تكون الدراسة لجميع المراحل العلمية بنظام الانتظام.

أن تكون الدراسة لمرحلة الماجستير بنظام المواد الدراسية أو نظام المواد الدراسية والبحث معاً.

ألا يقل المعدل التراكمي لمرحلة الماجستير عن (3.75 من 5) أو (3 من 4).

أن تكون الدرجات العلمية الحاصل عليها المتقدم من خارج المملكة معادلة من قبل وزارة التعليم.

ألا يزيد عمر المتقدم عن (37) عام.

إجادة اللغة الإنجليزية.

اجتياز المقابلة الشخصية.

الالتزام بمقر التعيين الذي يحدده المعهد.

أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون محكوم عليه بحد شرعي أو أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو تم إيقافه عن عمله سابقاً.

وظائف مساعدي المدربين (حملة البكالوريوس):



التخصصات المطلوبة (الذكاء الاصطناعي، علم البيانات، علوم الحاسب الآلي، نظم المعلومات، هندسة البرمجيات، إدارة سلاسل الإمداد، إدارة الأعمال، الاقتصاد).

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن تكون درجة البكالوريوس الحاصل عليها المتقدم من خارج المملكة معادلة من قبل وزارة التعليم.

أن تكون الدراسة لمرحلة البكالوريوس بالانتظام.

ألا يكون قد مضى على تاريخ التخرج أكثر من (3) سنوات.

ألا يقل المعدل التراكمي لمرحلة البكالوريوس عن (3.75 من 5) أو (3 من 4) بتقدير جيد جداً أو أعلى.

ألا يزيد عمر المتقدم عن (27) عام.

إجادة اللغة الإنجليزية.

الالتزام بإكمال الدراسات العليا في الخارج حسب التخصص الذي يحدده المعهد لدرجة لماجستير.

اجتياز المقابلة الشخصية.

الالتزام بمقر التعيين الذي يحدده المعهد.

أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون محكوم عليه بحد شرعي أو أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو تم إيقافه عن عمله سابقاً.



طريقة التقديم:



أوضحت المعهد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:



رابط التقديم - (اضغط هنا).