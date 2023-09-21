الخميس، 06 ربيع الأول 1445 ، 21 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

بيان جديد من سكني حول موعد إيداع الدعم الشهري

قطعة-ارض-سكني
برنامج سكني
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أصدر برنامج سكني، توضيحًا جديدًا بخصوص موعد إيداع الدعم السكني لشهر سبتمبر الجاري. 
وردًا على استفسار: متى يتم إيداع الدعم السكني لهذا الشهر يوم الأحد أم الاثنين؟، قال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "يتم إيداع الدعم السكني تلقائيًا بتاريخ 24 من كل شهر ميلادي".اضافة اعلان
وتابع في رده: "كما نود التذكير بأهمية الانتظام في السداد بحسب الجدولة الخاصة بكم".


شروط الحصول على الدعم السكني


يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:
1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.
5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

خيارات برنامج سكني

ويتيح برنامج سكني الذي خدم أكثر من 1.4 مليون أسرة حتى نهاية 2022 برامج تساعد على تملك المواطنين للمنازل، وغيرهما من الحلول التمويلية والسكنية.
وتشمل الخيارات السكنية والتمويلية:
– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.
– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.
– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.
– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.
– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.
– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.
ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في عاجل.

اقرأ أيضا

شركة المياه الوطنية
2:49 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

شركة المياه الوطنية تعلن عن 57 وظيفة لحملة الدبلوم فأعلى

أرامكو موبيل سامرف
9:41 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

وظائف مالية وإدارية وهندسية بشركة أرامكو موبيل سامرف

مستشفى الملك فيصل التخصصي
7:50 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

لا يشترط الخبرة.. المستشفى التخصصي يعلن عن وظائف إدارية لكافة المؤهلات

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
7:05 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحدد موعد الاختبار التحريري للمتقدمين على وظائفها

اقرأ أيضا

التأمينات: 4 حالات لصرف معاش الدفعة الواحدة للمستفيد

رئاسة أمن الدولة تفتح باب القبول والتسجيل على رتبتي عريف وجندي للرجال

رسميًا.. الكشف عن موعد إيداع الدعم السكني لشهر سبتمبر

"مساند" تتيح الاستقدام من هذه الدولة.. تعرف على التفاصيل

رد جديد من حساب الموطن بخصوص الدعم الإضافي

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

قطعة-ارض-سكني 4:05 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

رسميًا.. الكشف عن موعد إيداع الدعم السكني لشهر سبتمبر

قطعة-ارض-سكني 8:03 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

هل يحق للأسرة الحصول على الدعم السكني أكثر من مرة؟

الدعم السكني سكني 9:43 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

في حالة واحدة فقط.. السماح للأعزب بالحصول على الدعم السكني

سكني 1:09 م الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

3 شروط من سكني بخصوص نقل ملكية الأرض للمستفيد

اقرأ أيضا

مستشفى الملك فيصل التخصصي
1:28 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

"فيصل التخصصي بالرياض" يُعلن وظائف إدارية لحملة كافة المؤهلات بدون خبرة

رابت - الراتب - ريال -
1:05 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

التأمينات: في هذه الحالة.. تمديد منح المعاش لأبناء المتوفى

حساب المواطن
12:03 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص صرف الدعم لأسرة المقيم خارج المملكة

العمرة
11:52 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

3 أشياء لا تفوتك عند الحجز للعمرة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

قطعة-ارض-سكني
10:02 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

بيان جديد من سكني حول موعد إيداع الدعم الشهري

المثابرة
9:06 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

صباح جديد.. سلاحك في مواجهة الحياة والعيش بطريقة أفضل

حرارة الطفل
8:40 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

نصائح مهمة للأمهات.. عليك القيام بهذه الأمور فورًا عند ارتفاع حرارة طفلك

أمطار غزيرة على عسير
7:30 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

منها مكة والرياض.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار ورياح مغبرة على 8 مناطق

ولي العهد على قناة فوكس نيوز 2
6:39 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

ولي العهد: المملكة أكبر داعم لليمن ونتطلع إلى حل سياسي مستدام

ولي العهد محمد بن سلمان
5:57 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

ولي العهد: الاقتصاد غير النفطي للمملكة سيكون من الأسرع نموًا في مجموعة الـ20