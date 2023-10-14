خدمة اليوم.. 3 خطوات للتحقق من طلب تسجيل العقار

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تقدم صحيفة "تواصل" لقرائها الكرام، اليوم السبت، خطوات للتحقق من طلب تسجيل العقار.





خطوات للتحقق من طلب تسجيل العقار اضافة اعلان



معرفة حالة خضوع العقار للضريبة



* الخطوات:



* شروط استخدام الخدمة



هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن هذه الخدمة الإلكترونية تمكن المستفيد من التحقق من حالة طلب التسجيل في خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد.وأوضحت في الوقت نفسه، أنه يمكن للمستفيد من خللا هذه الخدمة معرفة حالة خضوع العقار للضريبة، وحالة السداد، عبر هذه الخطوات:1 - أدخل رقم الطلب المرسل على الجوال.2 - أضف رمز التحقق المرسل على جوال البائع الرئيسي.3 - تعرف على حالة الطلب.1 - توفير رقم الطلب المرسل على رقم الجوال.2 - رمز التحقق المرسل على جوال البائع الرئيسي.وأكدت الهيئة أنه يمكن من خلال هذه الخدمة التحقق من حالة طلب التسجيل في خدمة ضريبة التصرفات العقارية، ومعرفة حالة خضوع العقار للضريبة، وحالة السداد، وذلك بكل سهولة ويسر.