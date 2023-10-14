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صحيفة تواصل الالكترونية

خدمة اليوم.. 3 خطوات للتحقق من طلب تسجيل العقار

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خطوات للتحقق من طلب تسجيل العقار.
أ أ
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تقدم صحيفة "تواصل" لقرائها الكرام، اليوم السبت، خطوات للتحقق من طلب تسجيل العقار.

خطوات للتحقق من طلب تسجيل العقاراضافة اعلان

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن هذه الخدمة الإلكترونية تمكن المستفيد من التحقق من حالة طلب التسجيل في خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد.

معرفة حالة خضوع العقار للضريبة

وأوضحت في الوقت نفسه، أنه يمكن للمستفيد من خللا هذه الخدمة معرفة حالة خضوع العقار للضريبة، وحالة السداد، عبر هذه الخطوات:

* الخطوات:

1 - أدخل رقم الطلب المرسل على الجوال.
2 - أضف رمز التحقق المرسل على جوال البائع الرئيسي.
3 - تعرف على حالة الطلب.

* شروط استخدام الخدمة

1 - توفير رقم الطلب المرسل على رقم الجوال.
2 - رمز التحقق المرسل على جوال البائع الرئيسي.

وأكدت الهيئة أنه يمكن من خلال هذه الخدمة التحقق من حالة طلب التسجيل في خدمة ضريبة التصرفات العقارية، ومعرفة حالة خضوع العقار للضريبة، وحالة السداد، وذلك بكل سهولة ويسر.

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