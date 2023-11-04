السبت، 20 ربيع الثاني 1445 ، 04 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

خدمة اليوم.. 4 خطوات للتسجيل في برنامج حساب المواطن

حساب المواطن - ريال
حساب المواطن
أ أ

تقدم صحيفة "تواصل" لقرائها الكرام، اليوم السبت، أهم الخطوات اللازمة للتسجيل في برنامج حساب المواطن.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن برنامج حساب المواطن أنشئ لحماية الأسر من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، والتي قد تتسبب في عبء إضافي على بعض فئات المجتمع.اضافة اعلان

إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة

وأضافت أن البرنامج يعمل على إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد، ويضمن توجيه الدعم بشكل فعّال للفئات المستحقة المختلفة، إذ سيتم توفير الدعم بشكل نقدي يحوّل مباشرة إلى المستفيدين المستحقين.

* الخطوات:

1 - أنشئ حسابًا عبر البوابة الإلكترونية.
2 - أدخل المعلومات المطلوبة الخاصة بك وبتابعيك.
3 - أرفق المستندات اللازمة.
4 - إتمام التسجيل ويتم الإشعار برقم المعاملة

أهداف البرنامج:

1 - تخفيف أثر الإصلاحات  الاقتصادية  الناتجة عن المبادرات المختلفة على ذوي الدخل المنخفض والمحدود من بعض الإصلاحات الاقتصادية القادمة.
2 - رفع كفاءة الدعم الحكومي، وذلك من خلال تطوير نظام شامل يمكن من خلاله توجيه المنافع والدعم الحكومي المقدم للمواطنين.
3 - تشجيع ترشيد الاستهلاك لمنتجات الطاقة والمياه.

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

– الهوية الوطنية وكارت العائلة.
– معلومات عن العمل والراتب.
– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.
– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.
– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.
– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.
– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

اقرأ أيضا

ارامكو روان
1:40 ص السبت، 04 نوفمبر 2023

فرصة لهؤلاء.. "أرامكو" تزف بشرى سارة لحديثي التخرج

F-B-fDiXUAIec9E
10:44 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

رواتب وتأمينات.. فتح باب التوظيف للخريجين في 7 مدن بالمملكة

حساب المواطن
9:56 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

شروط تسجيل الشخص الأعزب في حساب المواطن

حساب المواطن
6:08 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

عاجل.. مع إقرار التعديلات الجديدة.. تعرف على الحد المانع من استحقاق حساب المواطن؟

اقرأ أيضا

لمستفيدي البناء الذاتي.. 4 شروط يجب الالتزام بها

كيفية حساب معاش الوفاة في نظام التأمينات ونصيب الورثة

عاجل.. حساب المواطن يكشف عن خطوات تسجيل المواليد الجدد

عاجل.. "مساند": وقف إصدار وثائق التأمين على عقود العمالة المنزلية لهذا السبب

الجامعة الإسلامية تعلن عن وظائف تعليمية بنظام التعاقد

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

حساب المواطن 5:20 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

لديه أسرة من 9 أفراد.. كيف يحصلون على الدعم في حساب المواطن؟

حساب المواطن - الدعم الشهري 6:31 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

ما شروط الحد المانع من الدعم؟ "حساب المواطن" يجيب

حساب المواطن 6:46 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

تنبيه من حساب المواطن لأصحاب القرض العقاري ومدى تأثيره على الدعم

حساب المواطن 5:16 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

حساب المواطن يحذر مواطنة من ارتكاب هذا الخطأ

اقرأ أيضا

حساب المواطن - الدعم الشهري
10:46 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

فرد مستقل بحساب المواطن.. هل يمكنه تسجيل شقيقه الأصغر لأجل استحقاق الدعم؟

برنامج ريف
10:25 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

برنامج ريف: أكاديمية ريف السعودية تقدم خدماتها النوعية لـ5 قطاعات

حساب مواطن
7:22 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

توضيح مهم من حساب المواطن لمقدمي الاعتراض على قيمة المبلغ المستحق من الدعم

رابت - الراتب - ريال -
6:15 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

عاجل.. برواتب مجزية تصل 7000 ريال.. "سرب" يعلن عن فتح باب التقديم في البرنامج التدريبي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أمطار غزيرة
3:15 ص السبت، 04 نوفمبر 2023

إنذار أحمر لـ11 مساءً.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق

images
2:28 ص السبت، 04 نوفمبر 2023

عاجل.. "مدني حائل" ينتشل طفلًا غرق في مجرى السيول

حساب المواطن - ريال
2:10 ص السبت، 04 نوفمبر 2023

خدمة اليوم.. 4 خطوات للتسجيل في برنامج حساب المواطن

download
1:19 ص السبت، 04 نوفمبر 2023

حتى الثلاثاء.. الدفاع المدني يتابع الحالة المطرية ويُحذر سكان هذه المناطق

قطاع غزة
1:15 ص السبت، 04 نوفمبر 2023

الحرب على غزة.. دولة جديدة تستدعي سفيرها لدى دولة الاحتلال

مواقيت الصلاة
12:21 ص السبت، 04 نوفمبر 2023

السبت 20 ربيع الآخر.. مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة