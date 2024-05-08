إضافة أكثر من عامل منزلي هل يؤثر على دعم حساب المواطن؟.. البرنامج يوضح

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كشف حساب المواطن مدى تأثر استحقاق حساب المواطن من عدمه في حال إضافة أكثر من عامل منزلي.

وقال ردًا على استفسار بهذا الصدد عبر حسابه في منصة "إكس": "وجود العمالة المنزلية لا يؤثر على دعم حساب المواطن".

وعلى ما أفاد البرنامج في رد سابق، فإن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق التي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

حياك الله، وجود العمالة المنزلية لايؤثر على دعم حساب المواطن، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة التقديرية https://t.co/OVjng5nsiw ، نسعد بخدمتك May 7, 2024

خطوات التسجيل في حساب المواطن



أهلية حساب المواطن



الاعتراض على أهلية حساب المواطن؟



المستهدفون من حساب المواطن

