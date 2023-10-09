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صحيفة تواصل الالكترونية

لديه أسرة من 9 أفراد.. كيف يحصلون على الدعم في حساب المواطن؟

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار بشأن السقف الأعلى الذي تستحقه الأسرة في دعم المواطن.

استحقاق الأسرة في دعم المواطن:

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وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" أرجو الإيضاح اللي عنده أسرة وأطفال عددهم 9 كيف استحقاقهم؟" .

وجاء الرد : "أهلاً بك ، يختلف الاستحقاق وفقاً لتركيبة الأسرة وإجمالي دخلها بما لا يتجاوز مبلغ 20,000 ريال" .

إضافة المواليد في حساب المواطن:



أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار بشأن كيفية إضافة المواليد في حساب المواطن حتى يشملهم الدعم.


وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :"هل المواليد يسجلون بشكل تلقائي؟".

وأجاب حساب خدمة المستفيدين على استفساره بالقول :" أهلا بك.. لا تتم الإضافة تلقائياً، وبإمكانك إضافة التابعين عن طريق حسابك (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين، وإضافة التابعين ثم الضغط على أيقونة حفظ)، من خلال الرابط التالي http://Portal.ca.gov.sa ، نسعد بخدمتك".

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