لديه أسرة من 9 أفراد.. كيف يحصلون على الدعم في حساب المواطن؟

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار بشأن السقف الأعلى الذي تستحقه الأسرة في دعم المواطن.





استحقاق الأسرة في دعم المواطن:

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إضافة المواليد في حساب المواطن:

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" أرجو الإيضاح اللي عنده أسرة وأطفال عددهم 9 كيف استحقاقهم؟" .وجاء الرد : "أهلاً بك ، يختلف الاستحقاق وفقاً لتركيبة الأسرة وإجمالي دخلها بما لا يتجاوز مبلغ 20,000 ريال" .أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار بشأن كيفية إضافة المواليد في حساب المواطن حتى يشملهم الدعم.وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :"هل المواليد يسجلون بشكل تلقائي؟".وأجاب حساب خدمة المستفيدين على استفساره بالقول :" أهلا بك.. لا تتم الإضافة تلقائياً، وبإمكانك إضافة التابعين عن طريق حسابك (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين، وإضافة التابعين ثم الضغط على أيقونة حفظ)، من خلال الرابط التالي http://Portal.ca.gov.sa ، نسعد بخدمتك".