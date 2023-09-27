خدمة اليوم.. أهم 8 خطوات مطلوبة لنظام رسوم الأراضي البيضاء

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تقدم صحيفة "تواصل" لقرائها الكرام، اليوم الأربعاء، أهم الخطوات المطلوبة لنظام رسوم الأراضي البيضاء.



وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن النظام يهدف إلى تحقيق التوازن العقاري، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، كما يسهم في حماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية. اضافة اعلان





الخطوات



1 - الدخول لبوابة الأراضي البيضاء.2 - الضغط على "الخدمة الإلكترونية" من الشريط الأساسي.3 - إجراء عملية تسجيل الدخول من خلال رقم الهوية وكلمة المرور.4 - الضغط على خيار "طلب تسجيل أرض".5 - تحديد فئة مقدم الطلب.6 - إدخال رقم الصك.7- الصك شامل:- استدعاء بيانات الصك.- إدخال بيانات المُلاك.- إدخال بيانات الأراضي.- تحديد موقع الأرض وبيانات رفع الموقع "الرفع المساحي".- الإقرار على ملخص الطلب.8 - الصك غير شامل:- إضافة المُلاك.- إدخال بيانات الصك.- إضافة بيانات الأراضي.- الإقرار على ملخص الطلب.