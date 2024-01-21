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علاوة وبدل وتأمين.. وظائف شاغرة بالهيئة العامة للموانئ للبكالوريوس فأعلى

الهيئة العامة للموانئ
الهيئة العامة للموانئ
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أعلنت الهيئة العامة للموانئ، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مدينة الرياض على النحو التالي:اضافة اعلان

وظائف شاغرة بالهيئة العامة للموانئ للبكالوريوس فأعلى

المسميات الوظيفية:
1 - أخصائي أول التميز.
2 - أخصائي أول جمع التقارير.
3 - مدير قسم الإحصاء والبيانات.
4 - أخصائي أول تقارير البيانات.

التخصصات المطلوبة لوظائف الهيئة العامة للموانئ

- الإدارة
- الاقتصاد
- الإحصاء
- تحليل النظم
- علوم الاتصال
- تحليل البيانات
- علوم الإحصاء
- نظم الحاسب الآلي
- أي تخصصات ذات صلة
- نظم المعلومات الإدارية

المزايا

- بدل نقل.
- بدل سكن.
- بدل تعليم للأبناء.
- علاوة سنوية تنافسية.
- تأمين طبي شامل الوالدين.

الشروط المطلوبة لوظائف لهيئة العامة للموانئ

- القدرة على بناء العلاقات.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- التواصل الفعال مع الأفراد والقيادات.
- حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى.
- ارفاق السيرة الذاتية وجميع المرفقات التي تثبت صحة السيرة الذاتية.
- التقديم على وظيفتين كحد أعلى وبما يتوافق مع مؤهلاتك ومتطلبات الوظيفة.

ملاحظة

- متابعة حالة التقديم من خلال بوابة التوظيف كما سيصلكم بريد إلكتروني بتحديث الحالة.
- في حال تم رفضك يمكنك التقديم على الوظائف مرة أخرى من خلال بوابة التوظيف واختيار الوظائف المناسبة لمؤهلاتك.

طريقة التقديم على وظائف الهيئة العامة للموانئ

التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).



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