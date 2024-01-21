علاوة وبدل وتأمين.. وظائف شاغرة بالهيئة العامة للموانئ للبكالوريوس فأعلى

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أعلنت
الهيئة العامة للموانئ، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل
في مدينة الرياض على النحو التالي:
وظائف
شاغرة بالهيئة العامة للموانئ للبكالوريوس فأعلىالمسميات
الوظيفية:
1 - أخصائي أول التميز.
2 - أخصائي أول جمع التقارير.
3 - مدير قسم الإحصاء والبيانات.
4 - أخصائي أول تقارير البيانات.
التخصصات
المطلوبة لوظائف الهيئة العامة للموانئ -
الإدارة
- الاقتصاد
- الإحصاء
- تحليل النظم
- علوم الاتصال
- تحليل البيانات
- علوم الإحصاء
- نظم الحاسب الآلي
- أي تخصصات ذات صلة
- نظم المعلومات الإدارية
المزايا
- بدل نقل.
- بدل سكن.
- بدل تعليم للأبناء.
- علاوة سنوية تنافسية.
- تأمين طبي شامل الوالدين.
الشروط
المطلوبة لوظائف لهيئة العامة للموانئ -
القدرة على بناء العلاقات.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- التواصل الفعال مع الأفراد والقيادات.
- حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى.
- ارفاق السيرة الذاتية وجميع المرفقات التي تثبت صحة السيرة الذاتية.
- التقديم على وظيفتين كحد أعلى وبما يتوافق مع مؤهلاتك ومتطلبات الوظيفة.
ملاحظة
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متابعة حالة التقديم من خلال بوابة التوظيف كما سيصلكم بريد إلكتروني بتحديث
الحالة.
- في حال تم رفضك يمكنك التقديم على الوظائف مرة أخرى من خلال بوابة التوظيف واختيار الوظائف المناسبة لمؤهلاتك.