علاوة وبدل وتأمين.. وظائف شاغرة بالهيئة العامة للموانئ للبكالوريوس فأعلى

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أعلنت الهيئة العامة للموانئ، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مدينة الرياض على النحو التالي: اضافة اعلان





وظائف شاغرة بالهيئة العامة للموانئ للبكالوريوس فأعلى



التخصصات المطلوبة لوظائف الهيئة العامة للموانئ



المزايا



الشروط المطلوبة لوظائف لهيئة العامة للموانئ



ملاحظة



طريقة التقديم على وظائف الهيئة العامة للموانئ

