جهز أوراقك.. وظائف شاغرة بالشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني لهؤلاء

الثلاثاء، 10 شعبان 1445 ، 20 فبراير 2024

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وظائف شاغرة بالشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني
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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، عن طرح 53 وظيفة متنوعة، تشمل "22 وظيفة لا تتطلب خبرة" لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى، وذلك للعمل في عدة مدن بالمملكة على النحو التالي:اضافة اعلان

وظائف شاغرة بالشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني

مجالات العمل:
1 - وظائف فنية.
2 - وظائف إدارية.
3 - وظائف صحية.
4 - وظائف هندسية.
5 - وظائف تمريض.
6 - وظائف مساعدين.
7 - وظائف رجال إطفاء.

المؤهلات المطلوبة

- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى

مناطق العمل

1 – جدة.
2 – الدمام.
3 – الأحساء.
4 – الرياض.
5 - المدينة المنورة.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

 نبذة عن الشؤون الصحية

والشؤون الصحية للحرس الوطني هي مجمع طبي في المملكة تابع لوزارة الحرس الوطني السعودية، يتكون من مدن طبية منتشرة في العديد من مناطق المملكة "الرياض، جدة، الأحساء، الدمام، المدينة المنورة".

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