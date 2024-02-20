جهز أوراقك.. وظائف شاغرة بالشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني لهؤلاء

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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، عن طرح 53 وظيفة متنوعة، تشمل "22 وظيفة
لا تتطلب خبرة" لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى، وذلك للعمل في عدة مدن
بالمملكة على النحو التالي:
وظائف شاغرة بالشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطنيمجالات
العمل:
1 - وظائف فنية.
2 - وظائف إدارية.
3 - وظائف صحية.
4 - وظائف هندسية.
5 - وظائف تمريض.
6 - وظائف مساعدين.
7 - وظائف رجال إطفاء.
المؤهلات
المطلوبة-
الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى
مناطق
العمل1 –
جدة.
2 – الدمام.
3 – الأحساء.
4 – الرياض.
5 - المدينة المنورة.