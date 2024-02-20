جهز أوراقك.. وظائف شاغرة بالشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني لهؤلاء

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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، عن طرح 53 وظيفة متنوعة، تشمل "22 وظيفة لا تتطلب خبرة" لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى، وذلك للعمل في عدة مدن بالمملكة على النحو التالي:





وظائف شاغرة بالشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني



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