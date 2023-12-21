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جامعة الأميرة نورة تعلن برنامج دبلوم الضيافة الجوية (المنتهي بالتوظيف) للثانوية

جامعة الأميرة نورة
جامعة الأميرة نورة
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أعلنت جامعة الأميرة نورة مُمثلة في الكلية التطبيقية عن فتح التسجيل في برنامج (دبلوم الضيافة الجوية) لحملة (الثانوية العامة) بالتعاون مع شركة طيران أديل، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان

مسمى البرنامج:

- برنامج (دبلوم الضيافة الجوية).

أهداف البرنامج:

1- تزويد الطالبات بالمعرفة الضرورية والمهارات اللازمة لتمكين خريجات البرنامج من ممارسة العمل في مجال الضيافة الجوية.
2- بناء شراكات إستراتيجية مع المؤسسات الحكومية والخاصة في مجال الضيافة الجوية.
3- بناء قدرات الخريجات على التعامل مع مختلف المتغيرات والتطورات والمواقف في مجال التخصص.
4- دعم احتياجات شركات الطيران السعودية من مضيفات الطيران السعوديات، ولتكون رافداً هاماً للشركات الطيران الدولية.

الدرجات العلمية التي يمنحها البرنامج:
1- دبلوم مشارك في الضيافة الجوية (Associate Diploma in Flight Attendant).
2- دبلوم متوسط في الضيافة الجوية (Diploma in Flight Attendant).

شروط القبول:

1- أن تكون المتقدمة  حاصلة على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها.
2- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.
3- أن تكون المتقدمة لائقة طبياً.
4- جواز سفر ساري المفعول.
5- الطول للمتقدمة لا يقل عن 160 سم والوزن متناسب مع الطول.
6- أن تكون المتقدمة قادرة على السباحة 50 متر.
7- مهارات الشخصية القوية.
8- القدرة على العمل في بيئة ديناميكية.
9- إجادة اللغة الإنجليزية.
10- المرونة في العمل لساعات غير منتظمة وفي عطلات نهاية الأسبوع.
11- الالتزام بإكمال مدة مضيف الرحلة.

لغة الدراسة:

- يعتمد برنامج الضيافة الجوية اللغة الإنجليزية في الدراسة.

موعد التقديم:

- بدأ التقديم اليوم الأحد بتاريخ 1445/05/26هـ الموافق 2023/12/10م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/06/08هـ الموافق 2023/12/21م.

طريقة التقديم:

- من خلال الرابط التالي:
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