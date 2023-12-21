جامعة الأميرة نورة تعلن برنامج دبلوم الضيافة الجوية (المنتهي بالتوظيف) للثانوية

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أعلنت جامعة الأميرة نورة مُمثلة في الكلية التطبيقية عن فتح التسجيل في برنامج (دبلوم الضيافة الجوية) لحملة (الثانوية العامة) بالتعاون مع شركة طيران أديل، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. اضافة اعلان





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