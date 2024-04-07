سارع بالتقديم.. "سدايا" تطرح 294 وظيفة متنوعة لهؤلاء الخريجين

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، عن طرح عدد 294 وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، في مقرها بمدينة الرياض على النحو التالي:





"سدايا" تطرح 294 وظيفة متنوعة لهؤلاء الخريجين

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