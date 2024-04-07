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سارع بالتقديم.. "سدايا" تطرح 294 وظيفة متنوعة لهؤلاء الخريجين

سدايا
هيئة البيانات والذكاء الصناعي
أ أ
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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، عن طرح عدد 294 وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، في مقرها بمدينة الرياض على النحو التالي:اضافة اعلان

"سدايا" تطرح 294 وظيفة متنوعة لهؤلاء الخريجين
المجالات الوظيفية

1 - وظائف فنية.
2 - وظائف تقنية.
3 - وظائف مالية.
4 - وظائف كاتبين.
5 - وظائف إدارية.
6 - وظائف هندسية.
7 - وظائف سكرتارية.
8 - وظائف خدمة عملاء.
9 - وظائف أخرى.

الشروط العامة

- أن يكون المتقدم مواطنًا.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
- توفر المهارات المطلوبة والشهادات المهنية الموضحة في الوصف الوظيفي.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

نبذة عن الهيئة

والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي المعروفة اختصارًا باسم "سدايا" هي هيئة حكومية حديثة تم إنشاؤها في أغسطس 2019هـ، وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء ويلحق بها، "المركز الوطني للذكاء الاصطناعي، مكتب إدارة البيانات الوطنية، مركز المعلومات الوطني"، ويرتبطون معها تنظيميًا.


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