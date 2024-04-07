سارع بالتقديم.. "سدايا" تطرح 294 وظيفة متنوعة لهؤلاء الخريجين

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، عن طرح عدد 294 وظيفة شاغرة
لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، في مقرها بمدينة الرياض على النحو التالي:
"سدايا"
تطرح 294 وظيفة متنوعة لهؤلاء الخريجين1 -
وظائف فنية.
المجالات
الوظيفية
2 - وظائف تقنية.
3 - وظائف مالية.
4 - وظائف كاتبين.
5 - وظائف إدارية.
6 - وظائف هندسية.
7 - وظائف سكرتارية.
8 - وظائف خدمة عملاء.
9 - وظائف أخرى.
الشروط
العامة
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أن يكون المتقدم مواطنًا.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
- توفر المهارات المطلوبة والشهادات المهنية الموضحة في الوصف الوظيفي.