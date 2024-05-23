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عاجل.. راتب 8 آلاف ريال.. الهيئة الملكية تطرح وظائف شاغرة لكافة المؤهلات

وظائف-الهيئة-الملكية-في-الجبيل-وينبع
الهيئة الملكية
أ أ
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أعلنت الهيئة الملكية، توفّر وظائف شاغرة (لكافة المؤهلات) بعدة مدن بالمملكة عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص.

يأتي ذلك لحملة (الشهادة الابتدائية، المتوسطة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) برواتب تصل (8000 ريال)، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان

الوظائف

- نجار.
- دعم فني.
- ميكانيكي.
- أمين مخزن.
- مُصمم تقارير.
- مشغل معدات.
- فني اتصالات.
- مفتش سلامة.
- مدير مشروع.
- مدخل البيانات.
- مشغل أوتوكاد.
- عامل كهرباء.
- مساعد مخطط.
- مسؤول السلامة.
- كهربائي سيارات.
- مشغل إدخال بيانات.
- مساعد ميكانيكي.
- مهندس كهربائي.
- مراقب أصول تشجير
- فني ضبط العمليات.
- مشغل حاسب آلي.
- عامل تركيب أنابيب.
- فني أجهزة كهربائية.
- مراقب عمال ميكانيكا.
- رسام/ رسامة هندسي.
- مهندس معماري بيئية.
- مستقبل بلاغات الطوارئ.
- فني هندسة ميكانيكية.
كاتب تسجيل بيانات رقمية.
- مشرف عام أعمال البستنة.
- مهندس/ مهندسة كهرباء.
- مشغل لوحة مفاتيح بدالة الهاتف.
- وغيرها من الوظائف.

أماكن العمل

1- ينبع.
2- جازان.
3- الجبيل.
4- مدينة رأس الخير.

المؤهلات المطلوبة

- الشهادة الابتدائية.
- الشهادة المتوسطة.
- الشهادة الثانوية.
- الدبلوم.
- البكالوريوس.

طريقة التقديم

- من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).


نبذة عن البرنامج

- برنامج التأهيل والإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بإشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.

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