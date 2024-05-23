عاجل.. هل يتم تبكير صرف حساب المواطن بسبب عيد الأضحى؟.. البرنامج يحسم الموعد

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أعلن حساب المواطن عن موعد إيداع الدورة 79 (شهر يونيو 2024).

وردًا على استفسار حول ما إذا كان سيتم تبكير صرف حساب المواطن بسبب عيد الأضحى؟، قال عبر حسابه في منصة "إكس": "يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم للدفعة 79 يوم الاثنين بتاريخ "10 يونيو".



وعليكم السلام، يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع ، وسيتم صرف الدعم للدفعة 79 يوم الاثنين بتاريخ "10 يونيو"، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) May 23, 2024

أهلية الدورة 79 من حساب المواطن



أهلية حساب المواطن



كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

