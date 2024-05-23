تنبيه جديد من سكني حول موعد إيداع الدعم الشهري

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حدد برنامج سكني موعد إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين لشهر مايو الجاري، في أعقاب استفسارات متزايدة حول أسباب عدم الإيداع حتى الآن.

وقال البرنامج ردًا على تساؤلات متكررة عبر حسابه في منصة "إكس": "تلتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان باستمرارية إيداع مبلغ الدعم السكني يوم 24 من كل شهر ميلادي بمدة أقصاها 5 أيام عمل لجميع المستفيدين" .



وعليكم السلام،

تلتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان باستمرارية إيداع مبلغ الدعم السكني يوم 24 من كل شهر ميلادي بمدة أقصاها 5 أيام عمل لجميع المستفيدين . — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) May 23, 2024

شروط الحصول على الدعم السكني



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