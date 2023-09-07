الخميس، 22 صفر 1445 ، 07 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

تنبيه جديد من حساب المواطن بخصوص صرف الدعم الإضافي

حساب المواطن (11)
حساب المواطن
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أعلن حساب المواطن، أن الدعم الإضافي الذي أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز في الشهر الماضي بتمديده لشهرين إضافيين سيستمر حتى دفعة سبتمبر – الدفعة 70.اضافة اعلان
وقال البرنامج عبر "خدمة المستفيدين" في منصة "إكس": "تنفيذًا للتوجيه الكريم، سيستمر الدعم الإضافي المؤقت المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر سبتمبر 2023، على أن يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل".

وفي يناير 2023، تم تمديد الدعم الإضافي لمدة ثلاثة أشهر تستمر حتى شهر مارس، إلا أن خادم الحرمين أمر بتمديده لمدة أربعة أشهر، وذلك حتى شهر يوليو، إلى جانب إعادة فتح التسجيل به وفق الضوابط المعلنة مسبقًا.
وفي الشهر الماضي، صدر توجيه ملكي يقضي بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية.
مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.
ويهدف القرار إلى حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.


موعد إيداع الدفعة 70


وأعلن حساب المواطن، أنه سيتم إيداع الدفعة 70 – شهر سبتمبر في حسابات المستفيدين يوم الأحد المقبل.
وأفاد البرنامج، أن "البرنامج لا يزال قائمًا علمًا بأن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير".
وأوضح من ناحية أخرى أنه "سيتم الرد على الاعتراض المالي المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكنك معرفة حالة الاعتراض المالي عن طريق حسابك ( الدفعات المالية، الاعتراضات المالية السابقة)".
وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.


حساب المواطن


حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.


المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.


خطوات التسجيل في حساب المواطن


فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

اقرأ أيضا

الهيئة العامة للنقل
8:46 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

الهيئة العامة للنقل تعلن عن 22 وظيفة في عدة تخصصات

الاحوال المدنية
8:17 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

تجديد الهوية الوطنية ووصولها كم يستغرق من الوقت.. الأحوال المدنية توضح؟

حساب المواطن
6:38 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

هل وجود العمالة المنزلية يؤثر على دعم حساب المواطن؟

أمانة الشرقية
6:04 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

أمانة المنطقة الشرقية تعلن عن فرص تدريب وتوظيف

اقرأ أيضا

بشرى سارة.. "سكني" يُتيح 8280 قطعة أرض مجانية بمناطق المملكة

كيف تستفيد من برنامج الإسكان الميسر؟.. تعرف على الشروط والتفاصيل

سارع بالتقديم.. الإعلان عن وظائف مدنية في وزارة الدفاع بهذه التخصصات

" العدل" تُطلق تطبيق البورصة العقارية على متجري أبل ستور

خدمة اليوم.. 4 خطوات لحجز المواعيد الطبية في تطبيق "صحتي"

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن 3:04 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

تنويه مهم بخصوص تسجيل المطلقة "الأجنبية" في حساب المواطن؟

حساب المواطن 8:06 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

هل دفعة سبتمبر هي الأخيرة؟.. رد حاسم حول مصير حساب المواطن

حساب المواطن 4:33 م الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

توضيح مهم.. هل يحصل الموظف العسكري على حساب المواطن؟

حساب المواطن 8:03 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

قبل أيام من صرف الدفعة 70.. حساب المواطن يكشف مصير الدعم الإضافي

اقرأ أيضا

جامعة الامام محمد
10:33 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

التقديم يبدأ اليوم.. جامعة الإمام محمد بن سعود تعلن عن وظائف شاغرة

الموارد البشرية
10:03 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

توضيح عاجل لـ "الموارد البشرية" بشأن الإعانة المالية لذوي الإعاقة

مواقيت الصلاة
12:50 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

الخميس 22 صفر.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
10:35 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

وظائف أكاديمية بـ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الإفلاس في بريطانيا
9:50 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

بداية من السويد "حارقة القرآن" وانتهاء ببريطانيا.. الإفلاس يطارد الدول الأوروبية

وزارة التعليم
9:41 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

مسؤولة بالتعليم تكشف تفاصيل حبس ولي أمر الطالب المتغيب عن الدراسة 20 يوما

واتساب
12:17 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

تغييرات جذرية في واتساب.. تسريبات تكشف عن تصميم جديد لـ آيفون وأندرويد

أهم 10
8:47 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

أهم 10.. آلاف الأراضي المجانية عبر "سكني"وحسم جدل حبس ولي أمر الطالب المتغيب 20 يومًا

إحباط تهريب المخدرات
8:09 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

من مكة لـ الرياض.. "هيروين وحشيش" في قبضة الأمن وضبط المروجين

النيابة العامة
6:49 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

النيابة العامة توضح خطوات حماية البيانات التجارية .. وتكشف عقوبة المخالفين