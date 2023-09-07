تنبيه جديد من حساب المواطن بخصوص صرف الدعم الإضافي

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أعلن حساب المواطن، أن الدعم الإضافي الذي أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز في الشهر الماضي بتمديده لشهرين إضافيين سيستمر حتى دفعة سبتمبر – الدفعة 70. اضافة اعلان

وقال البرنامج عبر "خدمة المستفيدين" في منصة "إكس": "تنفيذًا للتوجيه الكريم، سيستمر الدعم الإضافي المؤقت المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر سبتمبر 2023، على أن يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل".

تنفيذا للتوجيه الكريم،سيستمر الدعم الإضافي المؤقت المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر سبتمبر 2023، على أن يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل،ولمعرفة قيمة استحقاقك يمكنك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط https://t.co/IhkLFAlJXW ، نسعد بخدمتك September 6, 2023

وفي يناير 2023، تم تمديد الدعم الإضافي لمدة ثلاثة أشهر تستمر حتى شهر مارس، إلا أن خادم الحرمين أمر بتمديده لمدة أربعة أشهر، وذلك حتى شهر يوليو، إلى جانب إعادة فتح التسجيل به وفق الضوابط المعلنة مسبقًا.

وفي الشهر الماضي، صدر توجيه ملكي يقضي بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية.

مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

ويهدف القرار إلى حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.





موعد إيداع الدفعة 70



وأعلن حساب المواطن، أنه سيتم إيداع الدفعة 70 – شهر سبتمبر في حسابات المستفيدين يوم الأحد المقبل.وأفاد البرنامج، أن "البرنامج لا يزال قائمًا علمًا بأن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير".وأوضح من ناحية أخرى أنه "سيتم الرد على الاعتراض المالي المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكنك معرفة حالة الاعتراض المالي عن طريق حسابك ( الدفعات المالية، الاعتراضات المالية السابقة)".وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.





حساب المواطن



حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.





المستهدفون من حساب المواطن



1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.





خطوات التسجيل في حساب المواطن

