موعد إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية.. تقويم التعليم توضح

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يترقب المعلمون والمعلمات، الذين خاضوا اختبارات الرخصة المهنية (التخصصي) خلال الفترة من 18 إلى 27 من يناير الماضي، نتيجة الاختبارات التي يشترط اجتيازها بنجاح للسماح لهم بالعمل في وظائفهم التعليمية.

وقالت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر حسابها في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المتابعين، إنه "لم يحدد موعد إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية (التخصصي) حتى الآن، ويمكنك البقاء على اطلاع بأي تحديثات حول ذلك من خلال متابعة حسابنا في (منصة X) EtecCare@".





مرحباً محمد:

لم يحدد موعد إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية (التخصصي) حتى الآن، ويمكنك البقاء على اطلاع بأي تحديثات حول ذلك من خلال متابعة حسابنا في (منصة X) EtecCare@

بالتوفيق. — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) February 28, 2024

الرخصة المهنية للوظائف التعليمية



تعدُ الرخصة المهنية للمعلمين، التي تصدرها هيئة تقويم التعليم والتدريب، وثيقة تثبت أن حاملها يحقق معايير وضوابط محددة لمزاولة مهنة التعليم، بحسب مستويات ومُدة زمنية محددة.





اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية



مدة سريان اختبار الرخصة المهنية



شروط الرخصة المهنية



ويتطلب الحصول على الرخصة المهنية اجتياز اختبارين تم بناؤهما لقياس المعايير التربوية العامة والتخصصية، وهما الاختبار التربوي العام والاختبار التخصصي، في (38) تخصّصًا.وطبقت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اختبارات الرخصة المهنية في (3) دورات ابتداءً من عام 2021م حتى 2023م.وبلغت نسبة المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية الذين حققوا اشتراطات الرخصة المهنية (56%).ويبلغ عددهم أكثر من 286 ألف معلم ومعلمة، بينما بلغ عدد الذين أصدروا الرخصة أكثر من 154 ألف معلم ومعلمة في المدارس الحكومية.وستعقد الدورة الخامسة لهذه الاختبارات بنوعيها (الاختبار التربوي العام والاختبار التخصصي) في الربع الرابع من العام 2024م، وستُعلن مواعيد الاختبارات والتسجيل فيها لاحقًا.تعد الرخصة المهنية سارية لمدة خمس سنوات ميلادية من تاريخ إعلان النتيجة.كما يُعدُّ الترخيص المهني من الممارسات المتبعة عالميًا لضمان وضبط جودة الممارسين في المجالات ذات الأهمية والأولوية مثل مجال التعليم، كما تُعدُّ الرخصة المهنية -أيضًا- مدخلًا للتطوير والتقدم المهني، وممكنًا من ممكناته.تشمل متطلبات الرخصة المهنية الحصول على المؤهل المناسب، واستيفاء سنوات الخبرة اللازمة لكل مستوى من مستويات الرخصة المهنية وفق اشتراطات الجهات ذات العلاقة المحددة في لائحة الوظائف التعليمية، وكذلك توفر اختبارات مهنية سارية الصلاحية (الاختبار التربوي العام والاختبار التخصصي) وتحقيق الدرجة المطلوبة لكل مستوى كما هو مبين في وثيقة ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية.