بشرى من سكني للأيتام.. تعرف على التفاصيل

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قال برنامج سكني، إن الأيتام لهم الأولوية في الحصول على الدعم السكني.

وأضاف ردًا على استفسار عبر حسابه في منصة "إكس": "الأيتام لهم الأولوية في الدعم السكني، و في حال كانوا مطابقين للشروط بإمكانهم التقديم من خلال تطبيق سكني". اضافة اعلان

وتابع: "ويمكنك تحميل التطبيق ⁦http://sakani.sa"، وإذا ظهرت حالة الاستحقاق مستحق يمكن الاستفادة من أحد منتجات سكني".





⁦https://t.co/9hvhzfQN2P



وإذا ظهرت حالة الاستحقاق مستحق يمكن الاستفادة من أحد منتجات سكني. مرحباً، الأيتام لهم الأولوية في الدعم السكني، و في حال كانوا مطابقين للشروط بإمكانهم التقديم من خلال تطبيق سكني،و يمكنك تحميل التطبيقوإذا ظهرت حالة الاستحقاق مستحق يمكن الاستفادة من أحد منتجات سكني. September 17, 2023

شروط الحصول على الدعم السكني



خيارات أخرى



يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.ويتيح برنامج “سكني” للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية ، من بينها خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.وتشمل الخيارات الأخرى:– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في عاجل.