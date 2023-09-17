الأحد، 02 ربيع الأول 1445 ، 17 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

بشرى من سكني للأيتام.. تعرف على التفاصيل

قطعة-ارض-سكني
سكني
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

قال برنامج سكني، إن الأيتام لهم الأولوية في الحصول على الدعم السكني.
وأضاف ردًا على استفسار عبر حسابه في منصة "إكس": "الأيتام لهم الأولوية في الدعم السكني، و في حال كانوا مطابقين للشروط بإمكانهم التقديم من خلال تطبيق سكني".اضافة اعلان
وتابع: "ويمكنك تحميل التطبيق ⁦http://sakani.sa"، وإذا ظهرت حالة الاستحقاق مستحق يمكن الاستفادة من أحد منتجات سكني".


شروط الحصول على الدعم السكني


يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:
1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.
5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.
ويتيح برنامج “سكني” للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية ، من بينها خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

خيارات أخرى

وتشمل الخيارات الأخرى:
– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.
– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.
– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.
– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.
– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.
ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في عاجل.

اقرأ أيضا

حساب المواطن
3:20 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

حساب المواطن.. توضيح مهم بخصوص صرف الدعم الإضافي

وزارة الصحة
12:55 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

"الصحة" تعلن برامج تدريبية منتهية بالتوظيف للجنسين حملة البكالوريوس

645 47غ 4
11:14 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

خدمة اليوم.. 6 خطوات لإلغاء بطاقة تشغيل نقل البضائع على الطرق البرية

جامعة الملك عبدالعزيز
10:43 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

سارع بالتقديم.. 284 وظيفة في جامعة الملك عبدالعزيز

اقرأ أيضا

الضمان الاجتماعي.. هل يؤثر وجود سائق على استحقاق المعاش؟

التقديم اليوم.. فتح باب التوظيف في برنامج المدن الطبية لوزارة الداخلية

توضيح مهم.. هل يجوز للبنك تجميد دعم حساب المواطن لمن عليه إيقاف خدمات؟

التقديم يبدأ اليوم.. 120 وظيفة شاغرة لدى النيابة العامة عبر جدارات

جامعة حائل تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة في عدة تخصصات

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

خدمة القسط الميسر 12:59 م السبت، 16 سبتمبر 2023

هل برنامج القسط الميسر لمدة شهر أو أكثر؟.. "سكني" يرد

الدعم السكني سكني 9:43 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

في حالة واحدة فقط.. السماح للأعزب بالحصول على الدعم السكني

سكني 1:09 م الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

3 شروط من سكني بخصوص نقل ملكية الأرض للمستفيد

سكني 9:39 م الجمعة، 25 أغسطس 2023

بعد يوم من إيداع الدعم.. بشرى من “سكني” لهؤلاء

اقرأ أيضا

الهيئة العامة لعقارات الدولة
9:17 م السبت، 16 سبتمبر 2023

الهيئة العامة لعقارات الدولة تعلن عن وظائف في عدة تخصصات

وزارة الداخلية
7:15 م السبت، 16 سبتمبر 2023

وزارة الداخلية تعلن فتح باب التوظيف والابتعاث في برنامج المدن الطبية

الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني
1:27 م السبت، 16 سبتمبر 2023

إتاحة 103 وظائف في الحرس الوطني.. رابط التقديم

خدمة القسط الميسر
12:59 م السبت، 16 سبتمبر 2023

هل برنامج القسط الميسر لمدة شهر أو أكثر؟.. "سكني" يرد

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أخبار السعودية
4:22 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. تنويه الدعم الإضافي والضمان الاجتماعي ووظائف جديدة

حساب المواطن
3:20 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

حساب المواطن.. توضيح مهم بخصوص صرف الدعم الإضافي

تجارة الكبتاجون
12:53 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

بالتفاصيل.. أسرار خط سير المخدرات من عاصمة الكبتاجون إلى الشارع الخليجي

هيئة تقويم التعليم والتدريب
12:12 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

الهدف والآليات.. إطلاق تقويم مستوى الأداء لجميع المدارس

راكب
12:04 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

راكب يضرب المضيفة ويحاول فتح باب الطائرة وهى في الجو

حذف السجل
11:47 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

كيف تتخلص من تاريخك في جوجل كروم نهائيًا؟