كان مستقلا في حساب المواطن وأضيف كتابع للأم.. هل يؤثر ذلك على استحقاق الدعم؟

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أجاب حساب خدمة المستفيدين عن استفسار بشأن أحد الأشخاص كان مستقلا، ثم تمت إضافته كتابع للأم في وقت لاحق، ومدى تأثير ذلك على استحقاقه لدعم حساب المواطن. اضافة اعلان





إضافة المستقل كتابع:



تسجيل الأبناء فوق سن الولاية بحساب المواطن:



وكأن أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه : " السلام عليكم.. أنا كان يصرف لولدي لأنه كان مستقل والآن أضفته معي.. هل لازم يحذف حسابه ولا عادي يصرف لي هذا الشهر يقفون حسابه".وجاء الرد: "وعليكم السلام.. بإمكانه حذف الحساب عن طريق البوابة الالكترونية (تسجيل دخول، بيانات المستفيد)والضغط على حذف الحساب، وفي حال تم حذف الحساب بإمكانه التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور 30 يوما من حذف الحساب ، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سيشملك الدعم".وفي وقت سابق تلقى حساب خدمة المستفيدين استفسارا حول كيفية تسجيل الأبناء ممن هم فوق سن الولاية لأجل استحقاق الدعم.وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تقول فيه : "العيال كبار٢٤ و٢٦ وما هم متوظفين.. كيف أضيف لهم صك وإثبات حضانة وعايشين معاي في البيت وما يجينا حساب المواطن".وأجاب حساب خدمة المستفيدين على الاستفسار بالقول : " في حال كان الأبناء أكبر من سن الولاية وغير مضافين لدى الأب.. إمكان الأم إضافتهم وإرفاق "شهادة ميلاد الأبناء أو بطاقة العائلة الخاصة بالأم".