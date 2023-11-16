الخميس، 02 جمادى الأولى 1445 ، 16 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

كان مستقلا في حساب المواطن وأضيف كتابع للأم.. هل يؤثر ذلك على استحقاق الدعم؟

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook



أجاب حساب خدمة المستفيدين عن استفسار بشأن أحد الأشخاص كان مستقلا، ثم تمت إضافته كتابع للأم في وقت لاحق، ومدى تأثير ذلك على استحقاقه لدعم حساب المواطن.اضافة اعلان

إضافة المستقل كتابع:


وكأن أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه : " السلام عليكم.. أنا كان يصرف لولدي لأنه كان مستقل والآن أضفته معي.. هل لازم يحذف حسابه ولا عادي يصرف لي هذا الشهر يقفون حسابه".

وجاء الرد: "وعليكم السلام..  بإمكانه حذف الحساب عن طريق البوابة الالكترونية (تسجيل دخول، بيانات المستفيد)والضغط على حذف الحساب، وفي حال تم حذف الحساب بإمكانه التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور 30 يوما من حذف الحساب ، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سيشملك الدعم".


تسجيل الأبناء فوق سن الولاية بحساب المواطن:



وفي وقت سابق تلقى حساب خدمة المستفيدين استفسارا حول كيفية تسجيل الأبناء ممن هم فوق سن الولاية لأجل استحقاق الدعم.

وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تقول فيه : "العيال كبار٢٤ و٢٦ وما هم متوظفين..  كيف أضيف لهم صك وإثبات حضانة وعايشين معاي في البيت وما يجينا حساب المواطن".

وأجاب حساب خدمة المستفيدين على الاستفسار بالقول : " في حال كان الأبناء أكبر من سن الولاية وغير مضافين لدى الأب.. إمكان الأم إضافتهم وإرفاق "شهادة ميلاد الأبناء أو بطاقة العائلة الخاصة بالأم".

اقرأ أيضا

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
9:02 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

وزارة الخارجية السعودية 2
8:05 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

عاجل.. بمزايا مالية مجزية.. وزارة الخارجية تعلن عن وظائف تعاقدية

حساب المواطن
2:32 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

تنويه مهم من حساب المواطن بخصوص أهلية دفعة ديسمبر

IMG_6874
1:52 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

للدبلوم فأعلى.. وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

اقرأ أيضا

تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص الدعم الإضافي في دفعة نوفمبر

عاجل.. بعد زواجها.. كيف تضيف أولادها من زوجها السابق في حساب المواطن؟

الجامعة الإسلامية تعلن عن وظائف صحية عن طريق المسابقة الوظيفية

حساب المواطن يوجه بعدم إضافة الزوج في هذه الحالة

هل الحد المانع ثابت أم يختلف من أسرة لأخرى؟ توضيح مهم من حساب المواطن

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن - الدعم الشهري 7:27 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

راتبه مع زوجته يصل لأكثر من 17 ألف ريال ويوجد "إيقاف خدمات".. هل يستحق الدعم؟

حساب المواطن 5:34 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

حساب المواطن يجيب على حالة نادرة في تسجيل الأبناء لأجل استحقاق الدعم

حساب المواطن 10:39 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

انتقل إلى مدينة جديدة.. ماذا يفعل لاستمرار دعم حساب المواطن؟

حساب المواطن 5:22 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

حساب المواطن يكشف عن خطأ شائع يحدث أثناء التسجيل

اقرأ أيضا

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
5:51 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

للعمل بالرياض.. مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يعلن عن وظائف شاغرة

جواز السفر الجديد
5:31 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

هل يمكن السفر للكويت بالهوية الوطنية؟.. الجوازات توضح وتشترط أمرا مهما

هيئة الزكاة
5:27 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

وظائف بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في عدة تخصصات

المركز السعودي لكفاءة الطاقة
4:45 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

للخريجين.. مركز كفاءة الطاقة يطرح وظائف شاغرة بالرياض

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أهم 10
10:00 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. نتائج الفصل الدراسي الأول وتنبيه التعليم وتراجع أسعار السيارات بالمملكة

F-99AtzXkAAyz1f
9:34 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

الأحوال المدنية: 4 خطوات للتقديم على خدمة شهيد الواجب

الأمن السعودي
9:34 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

في جدة والقصيم .. الإطاحة بمروجي السموم وعدد من المخالفين

ا
9:06 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

عاجل.. الأمطار تغرق المستشفيات وتصل لقسم الأشعة بدولة خليجية

وزارة الخارجية السعودية 2
8:05 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

عاجل.. بمزايا مالية مجزية.. وزارة الخارجية تعلن عن وظائف تعاقدية

النيابة العامة
7:01 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

عاجل.. 5 سنوات سجن وغرامة موجعة .. النيابة العامة تكشف عقوبة "تشويه" النقود