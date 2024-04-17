تنبيه مهم حول رفع قيمة الإيجار

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من المسائل التي قد تثير الخلاف بين طرفي العلاقة الإيجارية - المؤجر والمستأجر - رفع الإيجار بدون سابق اتفاق بينهما.

وردًا على استفسار لأحد المتابعين حول ما إذا كان في الإمكان رفع قيمة الإيجار قبلها بشهر، أجابت منصة "إيجار" التابعة للهيئة العامة للعقار عبر حسابها في منصة "إكس"، بأنه "يحق للمؤجر رفع قيمة الإيجار عند تجديد العقد أو إبرام العقد، كما يحق للمستأجر قبول أو رفض العقد".



حياك الله ،

كل عام وأنتم بخير،

يحق للمؤجر رفع قيمة الإيجار عند تجديد العقد أو إبرام العقد ،كما يحق للمستأجر قبول أو رفض العقد،

نسعد بخدمتك. — إيجار (@ejar_sa) April 16, 2024

رسوم تجديد عقد المستأجر تلقائيًا



دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية



آلية سداد الإيجار عبر القنوات الرقمية المحددة



سداد الدفعات الإيجارية من قبل المستأجر عن طريق مدى



سداد الدفعات الإيجارية عبر Apple pay:



خطوات سداد الإيجار عبر سداد



مميزات الدفع الرقمي عبر منصة إيجار



وحددت منصة "إيجار"، قيمة الرسوم المادية التي يدفعها المؤجر لتجديد عقد المستأجر تلقائيًا.وقالت: "المقابل المالي للعقد السكني 125 ريالاً للسنة والعقد التجاري 200 ريال للسنة الأولى و400 ريال لكل سنة إضافية عند تجديد العقد أو إبرام عقد جديد".واعتبارًا من 15 يناير 2024، بدأت الهيئة العامة للعقار في حصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية عبر منصة "إيجار".وتشمل عملية حصر الدفع عبر القنوات الرقمية في إيجار جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة.ولن يُعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153). لكن قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية، على ما أفادت الهيئة.كما بدأت الهيئة اعتبارًا من هذا التاريخ في الإيقاف التدريجي لإصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة، حيث ستسوى الدفعة آليًّا عند سدادها بإحدى القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى إصدار سند القبض، وذلك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (131) بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار.وحددت هيئة العقار، آلية سداد الإيجار عبر القنوات الرقمية المحددة، على النحو التالي:توثيق المؤجر والمستأجر للعقد في إيجار عبر وسيط عقاري مرخّص من الهيئةالبدء باستخدام قنوات الدفع الرقمية في إيجار لإجراء عمليات الدفع.وتصل الدفعة الإيجارية بعد دفعها عبر القنوات الرقمية في إيجار إلى الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار خلال 5 أيام عمل.وتتمثل القنوات الرقمية الثلاث التي حصرت منصة إيجار لسداد دفعات الإيجار في كل من مدى وسداد Apple pay.فيما يلي خطوات سداد الدفعات الإيجارية من قبل المستأجر عن طريق مدى:الدخول على لوحة المعلومات أو قائمة المالية في منصة إيجار.اختيار العقد من القائمة الجانبية.الضغط على "إجراء دفعة".الانتقال إلى صفحة الدفع بها إجمالي المبلغ المستحق.إدخال المبلغ المطلوب دفعه.تأكيد الطلب.تسجيل بيانات بطاقة "مدى" - اختيار "الدفع الآن".فيما يلي طريقة سداد الدفعات الإيجارية عبر Apple pay:الدخول على القائمة "المالية" في إيجار - اختيار "عرض الفواتير".اختيار العقد ثم "إجراء الدفعة.الانتقال إلى صفحة الدفع لسداد إجمالي المبلغ المستحق.إدخال المبلغ المطلوب ثم تأكيد الطلب.تسجيل بيانات بطاقة مدى واختيار "الدفع الآن"، أو السداد عن طريق Apple pay".فيما يلي خطوات سداد الدفعات الإيجارية من قبل المستأجر عن طريق سداد:الدخول إلى تطبيق الحساب البنكي.اختيار خدمة المدفوعات الإلكتروني من القائمة الرئيسة.النقر على سداد فواتير - اختيار إضافة فاتورة أو الدفع لمرة واحدة.حدد الجهة المفوترة.تدوين رقم العقد.إدخال رقم الحساب.تحديد المبلغ المستحق.دفع الفاتورة.وبينت "إيجار" ميزات الدفع الرقمي؛ وأبرزها:حفظ حقوق أطراف العملية الإيجاريةتوثيق الدفعات الماليةوعدم الحاجة إلى إصدار سندات القبض الإلكترونيةبالإضافة إلى تعزيز التعاملات الإلكترونيةرفع مستوى الشفافية في العمليات العقاريةالحد من عمليات الاحتيال العقاريتسهيل عمليات الدفع على المستأجر حيث يمكن الدفع جزئيًا، بحسب الاتفاق بين الطرفين.