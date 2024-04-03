أكاديمية طويق تعلن عن برنامج الدفاع السيبراني عن بُعد مع شهادة معتمدة

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أعلنت أكاديمية
طويق عن طرح دورة تدريبية مجانية (عن بعد) بمسمى برنامج (الدفاع السيبراني SOC L2) للرجال والنساء مع شهادة معتمدة من
الأكاديمية على النحو التالي:
مسمى البرنامج:- الدفاع السيبراني SOC L2.
المميزات:
- يتم تقديم البرنامج باللغة العربية.
- أنشطة ومشاريع تفاعلية.
- شهادة حضور مقدمة من أكاديمية طويق.
أهداف الدورة:
- مقدمة الدفاع السيبراني.
- إدارة التهديدات ونقاط الضعف.
- العمليات الأمنية والمراقبة.
- الاستجابة للحوادث والطب الشرعي.
وصف البرنامج:
يهدف مسار الدفاع السيبراني إلى تقديم المجالات المختلفة اللازمة لاكتشاف التهديدات والاستجابة لها.
شروط الالتحاق
بالدورة:- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- جهاز لابتوب شخصي.
- يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس بتخصص تقني.
- سوف يتم عمل اختبار لقبول الطلاب.
طريقة التسجيل:
التسجيل متاح حالياً من خلال الضغط على (بادر بالتسجيل) على الرابط: اضغط هنا