أكاديمية طويق تعلن عن برنامج الدفاع السيبراني عن بُعد مع شهادة معتمدة

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أعلنت أكاديمية طويق عن طرح دورة تدريبية مجانية (عن بعد) بمسمى برنامج (الدفاع السيبراني SOC L2) للرجال والنساء مع شهادة معتمدة من الأكاديمية على النحو التالي:



مسمى البرنامج:



أهداف الدورة:



وصف البرنامج:



شروط الالتحاق بالدورة:



طريقة التسجيل:

