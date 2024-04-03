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صحيفة تواصل الالكترونية

أكاديمية طويق تعلن عن برنامج الدفاع السيبراني عن بُعد مع شهادة معتمدة

اكاديمية طويق -- تدريب
أكاديمية طويق
أ أ
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أعلنت أكاديمية طويق عن طرح دورة تدريبية مجانية (عن بعد) بمسمى برنامج (الدفاع السيبراني SOC L2) للرجال والنساء مع شهادة معتمدة من الأكاديمية على النحو التالي:اضافة اعلان

مسمى البرنامج:

-  الدفاع السيبراني SOC L2.
المميزات:
- يتم تقديم البرنامج باللغة العربية.

- أنشطة ومشاريع تفاعلية.

- شهادة حضور مقدمة من أكاديمية طويق.

أهداف الدورة:


 - مقدمة الدفاع السيبراني.

- إدارة التهديدات ونقاط الضعف.

- العمليات الأمنية والمراقبة.

- الاستجابة للحوادث والطب الشرعي.

وصف البرنامج:


يهدف مسار الدفاع السيبراني إلى تقديم المجالات المختلفة اللازمة لاكتشاف التهديدات والاستجابة لها.

شروط الالتحاق بالدورة:

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- جهاز لابتوب شخصي.
- يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس بتخصص تقني.
- سوف يتم عمل اختبار لقبول الطلاب.

طريقة التسجيل:


التسجيل متاح حالياً من خلال الضغط على (بادر بالتسجيل) على الرابط: اضغط هنا

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