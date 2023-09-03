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بهذه الخطوات .. يمكنك حذف أو إزالة تابع في حساب المواطن

حساب المواطن
حساب المواطن
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أجاب حساب خدمة المستفيدين عن استفسار، بشأن كيفية الخطوات التي يمكن من خلالها حذف أو إزالة تابع.

حذف تابع في حساب المواطن:



وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" " لسلام عليكم كيف إزالة أو حذف تابع؟".

وجاء الرد :" وعليكم السلام ، بإمكانك حذف التابعين باستثناء الزوجة عن طريق البوابة الإلكترونية ( تفاصيل الطلب ، بيانات التابعين ، حذف التابع ثم الضغط على حفظ ) ، من خلال الرابط التالي http://Portal.ca.gov.sa ، نسعد بخدمتك".

حذف الحساب في دعم المواطن:



أجاب حساب خدمة المستفيدين عن استفسار،  بشأن مواطن قام بحذف حسابه عن طريق الخطأ.

وكان أحد المواطنين قد وجه استفسارا يقول فيه : "السلام عليكم تم إغلاق حسابي لأني حذفت حسابي بالغلط .. أرجو تصليح المشكلة وجزاكم الله خيرا".

وجاء الرد :"  وعليكم السلام، في حال تم حذف الحساب بإمكانك التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور30 يوما من حذف الحساب من خلال الرابط التالي 
 http://Portal.ca.gov.sa عن طريق (تسجيل جديد – تفاصيل الطلب – تعبئة البيانات- وتقديم الطلب)، نسعد بخدمتك".

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