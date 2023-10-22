لأصحاب الأعمال.. تعرف على شرط تعديل أجر الموظف عن طريق "مدد"

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أتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تعديل أجر الموظف، لكنها وضعت شرطًا لذلك.

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس" ردًا على صاحب عمل يسأل عن إمكانية تخفيض أجر موظف لديه: "يُمكنك تعديل أجر الموظف عن طريق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شرط أن يكون الأجر الجديد أعلى من أجره السابق". اضافة اعلان

وأضافت: "يلزم تعديل الأجر في نظام حماية الاجور أولًا لتتمكن من تعديل الأجر في التأمينات الاجتماعية، كما نفيدك أن جهة الاختصاص لنظام حماية الأجور هي منصة مُدد".

وأتاحت إمكانية التواصل مع منصة مُدد للاختصاص وإفادة السائل باللازم (اضغط هنا)



أهلاً بك في مُدد ، يُمكنك تعديل أجر الموظف عن طريق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، شرط أن يكون الأجر الجديد أعلى من أجره السابق، سُعدنا بخدمتك. — العناية بالعملاء (@Mudad_Care) October 22, 2023

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية



وتوفر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الحماية الاجتماعية والمظلة التأمينية في المملكة.وتغطي موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والعاملين في القطاع الخاص والعاملين على بند الأجور في القطاع الحكومي.وتقوم على تنفيذ نظام التأمينات الاجتماعية وفروعه ولوائحه التنفيذية ونظامي التقاعد المدني والعسكري بالمملكة وفقًا لأحكام الأنظمة التنظيمات الصادرة بهذا الشأن.وتطبق هذه الأحكام بشكل إلزامي على جميع العسكريين والموظفين السعوديين المدنيين المعينين على مراتب في ميزانيات الدولة وميزانيات الهيئات العامة وعلى جميع العمال السعوديين العاملين في منشآت في القطاع الخاص بالمملكة، ويطبق بشكل اختياري على العاملين لحسابهم الخاص.وتقوم المؤسسة أيضًا بخدمة المستفيدين من نظامي تبادل المنافع ونظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون.