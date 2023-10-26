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عاجل.. التأمينات تكشف حقيقة فرض ضريبة القيمة المضافة على المشتركين

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
التأمينات الاجتماعية
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نفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فرض ضريبة القيمة المضافة على المشتركين.
وقالت ردًا على تساؤل بهذا الصدد عبر حسابها في منصة "إكس": "لا توجد ضريبة القيمة المضافة على اشتراكات المنشأة".اضافة اعلان


المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

وتوفر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الحماية الاجتماعية والمظلة التأمينية في المملكة.
وتغطي موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والعاملين في القطاع الخاص والعاملين على بند الأجور في القطاع الحكومي.
وتقوم على تنفيذ نظام التأمينات الاجتماعية وفروعه ولوائحه التنفيذية ونظامي التقاعد المدني والعسكري بالمملكة وفقًا لأحكام الأنظمة التنظيمات الصادرة بهذا الشأن. 
وتطبق هذه الأحكام بشكل إلزامي على جميع العسكريين والموظفين السعوديين المدنيين المعينين على مراتب في ميزانيات الدولة وميزانيات الهيئات العامة وعلى جميع العمال السعوديين العاملين في منشآت في القطاع الخاص بالمملكة، ويطبق بشكل اختياري على العاملين لحسابهم الخاص. 
وتقوم المؤسسة أيضًا بخدمة المستفيدين من نظامي تبادل المنافع ونظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون. 

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