جهز أوراقك.. موعد انطلاق يوم المهنة للخريجين والباحثين عن عمل

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أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، عن تنظيم يوم المهنة التاسع والثلاثين.





موعد انطلاق يوم المهنة للخريجين والباحثين عن عمل



مواعيد إقامة المعرض



أوقات المعرض



موقع إقامة المعرض



وأوضحت أن يوم المهنة الـ 39 من المقرر أن يكون خلال الفترة 05-07 مايو 2024 في حرمها الجامعي بالظهران للباحثين عن العمل والخريجين.وأضافت أن فعاليات يوم المهنة يشمل الطلاب المتوقع تخرجهم لهذا العام في مختلف التخصصات لعرض الفرص الوظيفية المتاحة لديهم على النحو التالي:- يبدأ الأحد 1445/10/26هـ (الموافق 2024/5/5م) الساعة 9:00 صباحًا.- ينتهي الثلاثاء 1445/10/28هـ (الموافق2024/5/7) الساعة 3:00 مساءًمن الساعة 9:00 صباحًا حتى 3:00 مساءً.مبنى المعارض بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن "مبنى 54" بالظهران.