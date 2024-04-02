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جهز أوراقك.. موعد انطلاق يوم المهنة للخريجين والباحثين عن عمل

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جامعة الملك فهد للبترول
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أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، عن تنظيم  يوم المهنة التاسع والثلاثين.اضافة اعلان

موعد انطلاق يوم المهنة للخريجين والباحثين عن عمل

وأوضحت أن يوم المهنة الـ 39 من المقرر أن يكون خلال الفترة 05-07 مايو 2024 في حرمها الجامعي بالظهران للباحثين عن العمل والخريجين.
وأضافت أن فعاليات يوم المهنة يشمل الطلاب المتوقع تخرجهم لهذا العام في مختلف التخصصات لعرض الفرص الوظيفية المتاحة لديهم على النحو التالي:

مواعيد إقامة المعرض

- يبدأ الأحد 1445/10/26هـ (الموافق 2024/5/5م) الساعة 9:00 صباحًا.
- ينتهي الثلاثاء 1445/10/28هـ (الموافق2024/5/7) الساعة 3:00 مساءً

أوقات المعرض

من الساعة 9:00 صباحًا حتى 3:00 مساءً.

موقع إقامة المعرض

مبنى المعارض بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن "مبنى 54" بالظهران.


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