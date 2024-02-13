سارع بالتقديم.. "المياه الوطنية" تفتح باب التوظيف للخريجين في عدة تخصصات

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أعلنت شركة المياه الوطنية عن طرح عدد من الوظائف الإدارية والهندسية حملة البكالوريوس فأعلى في كل من "الرياض وجدة" وذلك حسب المسميات والشروط التالية:





"المياه الوطنية" تفتح باب التوظيف للخريجين



التخصصات المطلوبة:



مناطق التوظيف:



الشروط العامة:



طريقة التقديم:



نبذة عن الشركة:

