سارع بالتقديم.. "المياه الوطنية" تفتح باب التوظيف للخريجين في عدة تخصصات

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أعلنت شركة المياه الوطنية عن طرح عدد من الوظائف
الإدارية والهندسية حملة البكالوريوس فأعلى في كل من "الرياض وجدة" وذلك
حسب المسميات والشروط التالية:
"المياه
الوطنية" تفتح باب التوظيف للخريجين 1 - مدير مشروع.
2 - مدير الاتفاقيات.
3 - مدير الخدمات الفنية.
4 - أخصائي إدارة علاقات الموردين.
5 - خبير التخطيط الاستراتيجي للمشاريع.
التخصصات المطلوبة:- الهندسة
- إدارة الأعمال
- إدارة المشاريع
- سلاسل الإمداد
- الهندسة التقنية
- أو مايعادلهم
مناطق التوظيف:- جدة
- الرياض
الشروط العامة:1 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2 - إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
3 - توفر المؤهلات والخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة.
طريقة التقديم:التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).
نبذة عن الشركة:وشركة المياه الوطنية، هي شركة مساهمة مملوكة بالكامل
للدولة متمثلة في صندوق الاستثمارات العامة، تقدم خدمات المياه والصرف الصحي وفقاً
لأحدث المعايير العالمية بتضافر جهود الكوادر الوطنية مع نخبة من مشغلي هذا المرفق
الحيوي على مستوى العالم من خلال عقود الشراكات الأجنبية.
وتقوم الشركة بتكريس جهودها لتأمين مياه شرب ذات جودة عالية لجميع العملاء، وربط جميع المنازل بشبكات المياه والصرف الصحي، والحفاظ على موارد المياه الطبيعية وحماية البيئة، والاستفادة القصوى من مياه الصرف الصحي المعالجة، وتقديم خدمات راقية للعملاء، وتطوير الكفاءات وتدريبها حسب أحدث المعايير العالمية.