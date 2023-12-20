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رواتب وبدل وتأمينات.. "أرامكو" تطرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

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شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير المحدودة "ياسرف"
أ أ
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أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير المحدودة "ياسرف"، في ينبع الصناعية، عن توفر وظائف إدارية وهندسية "تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة"، لحملة البكالوريوس حسب المسميات التالية:اضافة اعلان

* المسميات الوظيفية المطلوبة بأرامكو:

1 - مدير الحماية من الحرائق.
2 - مشرف وحدة تفتيش منطقة العمليات.
3 - ممثل خدمات الموارد البشرية "لا تتطلب خبرة".
4 - رئيس قسم سياسات وتخطيط الموارد البشرية.

التخصصات المطلوبة:

- العلوم
- الهندسة
- إدارة الأعمال
- الموارد البشرية
- الهندسة الميكانيكية
- الهندسة الكيميائية
- أو ما يعادلهم.

مزايا العمل في شركة ياسرف

- بدل نقل.
- بدل سكن.
- مكافأة سنوية.
- بدل مواصلات.
- مرتبات تنافسية.
- برامج تدريب وتطوير.
- برنامج الادخار الوظيفي.
- برنامج لتمليك المساكن للمواطنين.
- تأمين طبي للموظف وأفراد أسرته ووالديه المعالين شرعًا.

* طريقة التقديم على وظائف أرامكو

التقديم متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط (إضغط هنا).

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وظائف شاغرة عبر برنامج التأهيل والإحلال في عدد من التخصصات

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