رواتب وبدل وتأمينات.. "أرامكو" تطرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

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أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير المحدودة "ياسرف"، في ينبع الصناعية، عن
توفر وظائف إدارية وهندسية "تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة"، لحملة
البكالوريوس حسب المسميات التالية:
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المسميات الوظيفية المطلوبة بأرامكو:1 -
مدير الحماية من الحرائق.
2 - مشرف وحدة تفتيش منطقة العمليات.
3 - ممثل خدمات الموارد البشرية "لا تتطلب خبرة".
4 - رئيس قسم سياسات وتخطيط الموارد البشرية.
التخصصات
المطلوبة:-
العلوم
- الهندسة
- إدارة الأعمال
- الموارد البشرية
- الهندسة الميكانيكية
- الهندسة الكيميائية
- أو ما يعادلهم.
مزايا
العمل في شركة ياسرف-
بدل نقل.
- بدل سكن.
- مكافأة سنوية.
- بدل مواصلات.
- مرتبات تنافسية.
- برامج تدريب وتطوير.
- برنامج الادخار الوظيفي.
- برنامج لتمليك المساكن للمواطنين.
- تأمين طبي للموظف وأفراد أسرته ووالديه المعالين شرعًا.