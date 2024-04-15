عاجل.. راتب 8 آلاف ريال.. الإعلان عن تدريب منتهي بالتوظيف لحملة الثانوية

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أعلن معهد تمكين التقني في منطقة الجوف، بالشراكة الإستراتيجية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن بدء التقديم لحملة "الثانوية العامة" على إحدى برامج التدريب المرتبطة بالتوظيف، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.





الإعلان عن تدريب منتهي بالتوظيف لحملة الثانوية



مقر التدريب



وصف البرنامج



1 - تأمين طبي.2 - شهادة دبلوم مُعتمدة.3 - اشتراك في التأمينات الاجتماعية.4 - مكافاة شهرية خلال فترة التدريب 2000 ريال.5 - توظيف بعد التخرج براتب يصل إلى 8000 ريال.- مدينة سكاكا.1- دبلوم الإدارة المستدامة لأصول وموارد الشركات هو برنامج شامل مدته سنتان مصمم لتزويد الخريجين بالمعرفة والمهارات والقدرات اللازمة للقيام بدور مختص في مجال إدارة الموارد المستدامة وأصول الشركات.2- عند الانتهاء بنجاح من برنامج دبلوم إدارة الموارد، سوف يكتسب الخريجون معرفة عملية ونظرية حول الوظائف المختلفة للموارد، بالإضافة إلى دورها الأساسي داخل المنظمات.

وذلك من خلال ممارسة التعلم التجريبي العملي، بما في ذلك المهام التطبيقية والوظيفة الإلزامية في مجال إدارة الموارد البشرية، سيكتسب الطلاب خبرة حقيقية قيّمة في هذا المجال.





شروط القبول



هدف البرنامج الرئيس



مخرجات البرنامج



المعارف والمهارات المكتسبة:



موعد التقديم



طريقة التقديم

