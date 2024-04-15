عاجل.. راتب 8 آلاف ريال.. الإعلان عن تدريب منتهي بالتوظيف لحملة الثانوية

أعلن
معهد تمكين التقني في منطقة الجوف، بالشراكة الإستراتيجية مع المؤسسة العامة
للتدريب التقني والمهني، عن بدء التقديم لحملة "الثانوية العامة" على
إحدى برامج التدريب المرتبطة بالتوظيف، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم
الموضحة أدناه.
الإعلان عن تدريب منتهي بالتوظيف لحملة الثانوية1 -
تأمين طبي.
2 - شهادة دبلوم مُعتمدة.
3 - اشتراك في التأمينات الاجتماعية.
4 - مكافاة شهرية خلال فترة التدريب 2000 ريال.
5 - توظيف بعد التخرج براتب يصل إلى 8000 ريال.
مقر
التدريب-
مدينة سكاكا.
وصف
البرنامج1-
دبلوم الإدارة المستدامة لأصول وموارد الشركات هو برنامج شامل مدته سنتان مصمم
لتزويد الخريجين بالمعرفة والمهارات والقدرات اللازمة للقيام بدور مختص في مجال إدارة الموارد المستدامة وأصول
الشركات.
2- عند الانتهاء بنجاح من برنامج دبلوم إدارة الموارد، سوف يكتسب الخريجون معرفة عملية ونظرية حول الوظائف المختلفة للموارد، بالإضافة إلى دورها الأساسي داخل المنظمات.
وذلك من خلال ممارسة التعلم
التجريبي العملي، بما في ذلك المهام
التطبيقية والوظيفة الإلزامية في مجال إدارة الموارد البشرية، سيكتسب الطلاب خبرة
حقيقية قيّمة في هذا المجال.
شروط
القبول1-
أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا.
2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 - ألا يكون المتقدم لديه سجل تجاري.
4 - ألا يتجاوز عمر المتقدم 28 عامًا.
5 - أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة.
6 - أن يكون المتقدم غير مسجل في التأمينات الاجتماعية.
7 - أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية واختبار القبول.
8 - ألا يكون المتقدم قد حصل سابقًا على دعم صندوق تنمية الموارد البشرية.
9 - أن يكون المتقدم موافقًا على الشروط والأحكام والإقرار بالالتزام بالضوابط الخاصة بالمسار.
10 - أن يكون المتقدم مسجلاً في البوابة الوطنية للعمل "طاقات" أو النظام الخاص بالبرنامج.
11 - ألا يكون المتقدم طالبًا أو على رأس العمل سواء موظفًا في القطاع العام أو الخاص أو يتقاضى راتبًا تقاعديًا.
هدف
البرنامج الرئيستمكين
الطلاب من تقديم إسهامات قيمة لديناميكية المنظمات.
- تزويد الطلاب بالمعرفة والفهم والمهارات الأساسية اللازمة على الطالب امتلاكها من متخصصي إدارة الموارد.
مخرجات
البرنامج-
اختيار إجراءات برنامج دبلوم الإدارة المستدامة لأصول وموارد الشركات تتماشى مع
ثقافة وقيم وهيكلة الشركات المتنوعة، بالإضافة إلى التقنيات والأنظمة الجديدة في
إدارة الموارد المستدامة وأصول الشركات .
المعارف
والمهارات المكتسبة:
1 - تنفيذ عمليات التحسين المستمر في إدارة الموارد.
2 - الاستفادة من التكنولوجيا لتحسين الموارد وكفاءة الأعمال.
3 - إظهار فهم قوي لكيفية إدارة الميزانيات والموارد للمشاريع.
4 - تنفيذ وإدارة أنظمة تخطيط موارد المؤسسات المستدامة (ERP).
5 - استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإدارة موارد الأعمال بكفاءة.
6 - تعزيز كفاءة وفعالية العمليات التجارية من خلال دمج الحلول التقنية.
7 - التأكد من استخدام الموارد والأصول داخل الشركات بشكل فعال من خلال تطوير وتنفيذ الخطط الإستراتيجية.
التفاصيل:
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