"أرامكو" تطرح وظائف لحملة الدبلوم فأعلى.. الشروط ورابط التقديم

أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير المحدودة (ياسرف)
في ينبع الصناعية، عن توفر وظائف إدارية وتقنية وفنية أ (منها وظيفة لا تتطلب
الخبرة) لحملة الدبلوم والبكالوريوس حسب المسميات والتخصصات التالية:
- مشغل.
- محلل محاسبي.
- مشرف سلامة.
- مهندس ميكانيكي.
- محلل نظم تقنية المعلومات.
- ممثل خدمات الدعم، "لا تتطلب الخبرة.
التخصصات المطلوبة- المالية
- المحاسبة
- علوم الحاسب
- إدارة الأعمال
- هندسة الحاسب
- الهندسة الكيميائية
- الهندسة الميكانيكية
أو مايعادلهم.
مزايا العمل في شركة ياسرف- بدل نقل.
- بدل سكن.
- مكافأة سنوية.
- بدل مواصلات.
- مرتبات مغرية.
- برامج تدريب وتطوير.
- برنامج الإدخار الوظيفي.
تأمين طبي للموظف وأفراد أسرته ووالديه المعالين شرعًا.