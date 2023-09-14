"أرامكو" تطرح وظائف لحملة الدبلوم فأعلى.. الشروط ورابط التقديم

أ أ

أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير المحدودة (ياسرف) في ينبع الصناعية، عن توفر وظائف إدارية وتقنية وفنية أ (منها وظيفة لا تتطلب الخبرة) لحملة الدبلوم والبكالوريوس حسب المسميات والتخصصات التالية: اضافة اعلان

- مشغل.

- محلل محاسبي.

- مشرف سلامة.

- مهندس ميكانيكي.

- محلل نظم تقنية المعلومات.

- ممثل خدمات الدعم، "لا تتطلب الخبرة.





التخصصات المطلوبة



مزايا العمل في شركة ياسرف



طريقة التقديم

