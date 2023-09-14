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"أرامكو" تطرح وظائف لحملة الدبلوم فأعلى.. الشروط ورابط التقديم

ارامكو السعودية
شركة ينبع أرامكو سينوبك
أ أ
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أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير المحدودة (ياسرف) في ينبع الصناعية، عن توفر وظائف إدارية وتقنية وفنية أ (منها وظيفة لا تتطلب الخبرة) لحملة الدبلوم والبكالوريوس حسب المسميات والتخصصات التالية:اضافة اعلان
- مشغل.
- محلل محاسبي.
- مشرف سلامة.
- مهندس ميكانيكي.
- محلل نظم تقنية المعلومات.
- ممثل خدمات الدعم، "لا تتطلب الخبرة.

التخصصات المطلوبة

- المالية
- المحاسبة  
- علوم الحاسب
- إدارة الأعمال
- هندسة الحاسب
- الهندسة الكيميائية
- الهندسة الميكانيكية
أو مايعادلهم.

مزايا العمل في شركة ياسرف

- بدل نقل.
- بدل سكن.
- مكافأة سنوية.
- بدل مواصلات.
- مرتبات مغرية.
- برامج تدريب وتطوير.
- برنامج الإدخار الوظيفي.
تأمين طبي للموظف وأفراد أسرته ووالديه المعالين شرعًا.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط، (اضغط هنا).

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