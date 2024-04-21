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هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن 13 وظيفة شاغرة

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
هيئة الزكاة
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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن طرح (13) وظيفة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:اضافة اعلان

وظائف هيئة الزكاة 

- أخصائي رئيسي تحليل أعمال تقنية المعلومات (IT Business Analysis Lead Specialist)
- مدير البنية التحتية لتقنية المعلومات وتخطيط الشبكات (IT Infrastructure & Network Planning)
- أخصائي الرواتب والمزايا (Payroll & Benefits Specialist)
- أخصائي ضمان الايرادات (Revenue Assurance Specialist)
- مدير دفتر الأستاذ العام (General Ledger Director)
- خبير رئيسي في إدارة الموارد البشرية (HRSM Lead Expert)
- أخصائي أول تجربة العملاء (Customer Experience Senior Specialist)
- أخصائي أول لتخطيط التطوير التنظيمي والقوى العاملة (OD & Manpower Planning Senior Specialist)
- كبير محققي التهرب (Evasion Senior Investigator)
- محلل مالي (Financial Analyst)
- محلل اقتصادي أول (Economic Senior Analyst)
- مدير البحوث والدراسات الضريبية (Tax Research and Studies Director)
- أخصائي دراسات وأبحاث أول (Studies & Research Senior Specialist)  

التخصصات المطلوبة:

- إدارة الأعمال
- إدارة الموارد البشرية
- إدارة العلاقات العامة
- المالية
- المحاسبة
- الاتصالات
- التسويق
- الاقتصاد
- الإحصائيات
- الرياضيات
- تصميم الجرافيك
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- أو مايعادلهم

نبذة عن الهيئة:

 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هي هيئة حكومية سعودية تأسست بقرار مجلس الوزراء السعودي الصادر في 4 مايو 2021 الموافق 23 رمضان 1442، بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
 

طريقة التقديم:


التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".

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