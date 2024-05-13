عاجل.. أرسل المبلغ عبر محفظة إيجار ويريد استرداده.. ماذا يفعل؟

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تفاعلت منصة إيجار مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يستوضح عن كيفية استرداد المبلغ بعد إضافته على المحفظة عبر المنصة.



استرداد المبلغ المضاف عبر محفظة إيجار:



وصول مبلغ الإيجار للمحفظة:



وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه :"السلام عليكم.. لا أستطيع طلب استرداد مبلغ الإيجار المضاف على المحفظة قبل ٧ أيام من آخر عملية؟".وجاء الرد من المنصة "حياك الله.. في حال تم تقديم طلب الاسترداد أو شحن المحفظة لا يمكن تقديم استرداد إلا بعد 7 أيام من تاريخ الطلب.. نسعد بخدمتك".وفي وقت سابق تفاعلت منصة إيجار مع تساؤلات واستفسارات بشأن تأخير وصول الأموال ومبالغ الإيجار للمحفظة الخاصة بالمؤجر.جاء ذلك في رد من منصة إيجار على سؤال مستفيد قال فيه : "سلام عليكم .. تم التحويل من يوم 6 أبريل من المحفظة إلى الحساب وإلى اليوم ما وصلت؟".وأجابت الهيئة، بقولها: "حياك الله.. تصل القيمة المستردة خلال 5 أيام عمل باستثناء يوم تقديم الطلب ويومين الجمعة والسبت والإجازات الرسمية".كذلك كشفت منصة "إيجار" عن خطوات تحديث "الآيبان" البنكي عند حدوث مشكلة تعطل استلام الإيجار.وقالت المنصة عبر حسابها في منصة "إكس": "يرجى التحقق من تعديل البيانات البنكية "الدخول إلى الحساب الشخصي في إيجار، ثم التوجه إلى المحفظة، ثم إدارة الحساب البنكي، ثم تعديل الاسم كما هو في بطاقة الآيبان".