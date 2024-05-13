الإثنين، 05 ذو القعدة 1445 ، 13 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أرسل المبلغ عبر محفظة إيجار ويريد استرداده.. ماذا يفعل؟

إيجار
إيجار
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تفاعلت منصة إيجار مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يستوضح عن كيفية استرداد المبلغ بعد إضافته على المحفظة عبر المنصة.

استرداد المبلغ المضاف عبر محفظة إيجار:اضافة اعلان

وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه :"السلام عليكم.. لا أستطيع طلب استرداد مبلغ الإيجار المضاف على المحفظة قبل ٧ أيام من آخر عملية؟".
وجاء الرد من المنصة "حياك الله..  في حال تم تقديم طلب الاسترداد أو شحن المحفظة لا يمكن تقديم استرداد إلا بعد 7 أيام من تاريخ الطلب.. نسعد بخدمتك".

وصول مبلغ الإيجار للمحفظة:

وفي وقت سابق تفاعلت منصة إيجار مع تساؤلات واستفسارات بشأن تأخير وصول الأموال ومبالغ الإيجار للمحفظة الخاصة بالمؤجر.
جاء ذلك في رد من منصة إيجار على سؤال مستفيد قال فيه : "سلام عليكم .. تم التحويل من يوم 6 أبريل من المحفظة إلى الحساب وإلى اليوم ما وصلت؟".
وأجابت  الهيئة، بقولها: "حياك الله.. تصل القيمة المستردة خلال 5 أيام عمل باستثناء يوم تقديم الطلب ويومين الجمعة والسبت والإجازات الرسمية".
كذلك كشفت منصة "إيجار" عن خطوات تحديث "الآيبان" البنكي عند حدوث مشكلة تعطل استلام الإيجار.
وقالت المنصة عبر حسابها في منصة "إكس": "يرجى التحقق من تعديل البيانات البنكية "الدخول إلى الحساب الشخصي في إيجار، ثم التوجه إلى المحفظة، ثم إدارة الحساب البنكي، ثم تعديل الاسم كما هو في بطاقة الآيبان".

اقرأ أيضا

التقديم يبدأ اليوم.. الخدمات الصحية بوزارة الدفاع تعلن عن 17 وظيفة شاغرة

يريد التسجيل في خدمة مد الحماية التأمينية للخليجيين.. هل يمكن ذلك؟

الجامعة الإسلامية تحدد موعد الاختبار التحريري للمرشحين للوظائف الأكاديمية

عاجل.. لديه مخالفة مرورية غير قابلة للاعتراض كيف يعترض عليها؟

مشروع حكومي يعلن عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بالرياض

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

إيجار 11:00 م الخميس، 25 أبريل 2024

عاجل.. كيف يتم تحويل فاتورة الكهرباء باسم المستأجر عبر منصة إيجار؟

صندوق التنمية العقارية 9:00 م الخميس، 25 أبريل 2024

عاجل.. في حالة ظهور إشعار "خطأ".. توجيه مهم من الصندوق العقاري للمستفيدين

إيجار 6:01 م الأربعاء، 24 أبريل 2024

عاجل.. هل يمكن زيادة مبلغ إيجار الشقة على المستأجر عبر منصة "إيجار"

صندوق التنمية العقارية 2:00 ص الثلاثاء، 23 أبريل 2024

عاجل.. خطوات تحديث الصك المرهون في الصندوق العقاري